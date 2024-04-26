Юлия Салибекова о новой семье Тиграна: «Пожелала ему удачи и здоровья ребенку, но сказала, чтобы алименты платил»

В 2022 году участники «Дома-2» Юлия и Тигран Салибековы, ставшие родителям трех сыновей, официально расторгли брак. Тигран вернулся на телестройку, где встретил новую любовь. Он женился на 20-летней Виктории Лысковец, которая скоро родит ему сына.

Юлия избавилась от фамилии экс-супруга и вновь стала Колисниченко. Она рассказала Teleprogramma.pro, как восприняла известие о том, что бывший муж завел новую семью и у него скоро родится сын от молодой женщины.

По словам Юлии Колисниченко, к новому браку Салибекова она относится вполне спокойно, этого его выбор, главное, чтобы он помогал финансово растить их общих детей.

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«Я при нашей последней встрече пожелала ему удачи, здоровья ребенку, сказала: «Плати алименты, и ты меня не услышишь и не увидишь. Мне не нужно совершенно лезть к тебе. У меня своя жизнь, у тебя — своя. Но деньги плати», — призналась Юлия.

Колисниченко отметила, что Тигран начал платить алименты на детей только после того, как она написала множество обращений судебным приставам.