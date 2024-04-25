Юлия Салибекова назвала «очень грязным» свой развод с Тиграном: «Он обижается — такую красотку потерять больно»

Два года назад Юлия и Тигран Салибековы официально расторгли свой брак, который продлился 10 лет. За это время у них родились трое сыновей. После развода Тигран вновь вернулся в реалити-шоу «Дом-2», где закрутил роман с 20-летней участницей. Виктория Лысковец скоро родит ему сына. Пара уже поженилась. Юлия же вернула себе девичью фамилию, теперь она вновь Колисниченко.

В беседе с Teleprogramma.pro Юлия Колисниченко рассказала, как пережила развод и живет сейчас. По ее словам, она воспитывает троих сыновей и живет с ними в Щелково, а зарабатывает на рекламе в своих соцсетях. У Юлии есть отношения с другим мужчиной, но публично она это не показывает.

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