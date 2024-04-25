Юлия Салибекова назвала «очень грязным» свой развод с Тиграном: «Он обижается — такую красотку потерять больно»

Два года назад Юлия и Тигран Салибековы официально расторгли свой брак, который продлился 10 лет. За это время у них родились трое сыновей. После развода Тигран вновь вернулся в реалити-шоу «Дом-2», где закрутил роман с 20-летней участницей. Виктория Лысковец скоро родит ему сына. Пара уже поженилась. Юлия же вернула себе девичью фамилию, теперь она вновь Колисниченко.
В беседе с Teleprogramma.pro Юлия Колисниченко рассказала, как пережила развод и живет сейчас. По ее словам, она воспитывает троих сыновей и живет с ними в Щелково, а зарабатывает на рекламе в своих соцсетях. У Юлии есть отношения с другим мужчиной, но публично она это не показывает.
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«Два с половиной года длился один из самых грязных разводов, и я была постоянно на слуху. Но могу сказать, что если человеку суждено быть успешным, он успешным и будет. Я сейчас королева рекламы, у меня более миллиона подписчиков, посещаю бизнес-саммиты. Планирую поступать в вуз, стать психологом и сексологом. Хочу всем чем могу помогать женщинам. После развода получила водительские права и купила BMW X5. Я за 10 лет заработала пять квартир и три машины.
Конечно, очень грязный был развод, потому что бывший муж тоже хотел еще пару квартир себе. Но у меня сейчас только благодарность к нему, несмотря на то что он очень обижается. И я его понимаю: такую красотку потерять очень больно», — заявила бывшая участница «Дома-2».