Ясновидящая Хуснетдинова о Бузовой: «Давайте пожелаем ей здоровья»

Известная телеведущая и певица Ольга Бузова удивила своих поклонников, опубликовав в своем Telegram-канале фотографию, на которой она располагается на больничной койке. Звезда не сообщила о том, что с ней произошло, что вызвало массу слухов и домыслов.

Ясновидящая Айгуль Хуснутдинова, комментируя ситуацию сайту Teleprogramma.pro, заметила, что такое поведение может привести к печальным последствиям. По ее словам, когда люди говорят о своих проблемах со здоровьем, они притягивают к себе негативную энергию, которая может усугубить их состояние.

Хуснутдинова также подчеркнула: все, что мы озвучиваем, возвращается к нам обратно, поэтому если Ольга Бузова на самом деле не больна и просто привлекает к себе внимание, это может негативно сказаться на ее здоровье.

Однако она также отметила, что иногда в шоу-бизнесе необходимо подогревать интерес к своей персоне, и разовые акции могут быть допустимы. Также медиум выразила недоумение по поводу реакции Гогена Солнцева, который не поверил в проблемы Бузовой и осудил ее. Она подчеркнула, что Бузова обычно не шутит такими вещами и призвала людей пожелать ей здоровья вместо осуждения.

«Бузова этим не злоупотребляет. Нормальной мыслью для человека, который видит, что артист попал в больницу будет сочувствие. Почему сразу идет негатив? Давайте лучше пожелаем Ольге здоровья. И у меня тут вопрос к Гогену Солнцеву: почему он так воспринимает ситуацию? Может быть, он мерит по себе?» — сказала ясновидящая.

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