Мария Кожевникова: «Хочу выпустить фильм по сказке «О потерянном времени»

Актриса Мария Кожевникова в беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro заметила, что сейчас выходит очень много хороших российских фильмов, ее детям особенно понравился «По щучьему веленью».

«Наши предки нам оставили такую богатую культуру, что мы можем снимать фильмы буквально по каждой книжке, — сказала знаменитость.

Она не скрыла, что сама не прочь снять кино.

«Хочу выпустить фильм по сказке «О потерянном времени» в качестве продюсера», — сказала звезда.

Актриса видит в этом произведении много полезных смыслов для современных детей, которые много времени проводят в телефонах и прочих гаджетах.

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