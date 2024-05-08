Небанальные майские праздники: какие грибы уже можно собрать в лесу и как их вкусно приготовить

В ближайшие длинные выходные хочется обязательно выбраться куда-нибудь на природу, но чем же там заняться? Можно, конечно, пожарить шашлык, привезти с собой закуски и устроить пикник, поиграть в какие-нибудь игры на свежем воздухе. А можно соригинальничать и отправиться в лес собирать грибы. Да, именно в мае! Знающие люди уверяют, что они там уже есть и ждут нас с корзинкой. А после мы приготовим из них совершенно умопомрачительное блюдо.
Какие именно грибы собирать, а какие лучше обходить стороной, Teleprogramme.pro рассказал Николай Будник, один из авторов проекта «Грибоведы».
Собираем грибы правильно
«Cейчас идет сморчковая шапочка — это деликатесный гриб. Еще сморчки — замечательные грибы. Строчок гигантский — прекрасный гриб. Есть еще такой гриб, как стробилюрус. Стробилюрусы обычно растут на шишках. Маленькие такие грибочки, совсем небольшие, но зато их много. Еловые и сосновые шишки, когда на землю падают и гниют, в них они и растут. И чтобы весной грибочков поесть, народ стробилюрусы обычно собирает. Еще чага — это круглогодичный гриб. Встретили — пожалуйста, можно взять», — объяснил специалист.
Но не все грибы, как говорится, одинаково полезны. Некоторые из них могут представлять для нас опасность, если не знать, как правильно с ними обращаться.
Сморчок не опасный и вкусный гриб. Фото: Andreas Kunze / wikimedia.org
«Самую опасность представляет собой строчок обыкновенный. В первую очередь для непосвященного горожанина, который этим обычно не занимается и всего пару раз в лес сходил. Для опытного взгляда разницу сразу видно, а неподготовленным грибникам они все кажутся на одно «лицо», — предупреждает Николай.
Важно запомнить, как выглядят «правильные» и «неправильные» грибы, чтобы при встрече опознать их.
«Именно сморчок имеет и ножку и плавно переходящую шляпку, но если его разрезать, он внутри пустой, выглядит, как лампочка. А сморчковая шапочка — это на которую шляпка надета, как бы «нахлобучена». Это хороший гриб. Строчок гигантский желтоватого цвета, они растут большими и шляпка сморщенная. Тоже безопасный гриб. У строчка обыкновенного ножка такая же большая, как у строчка гигантского, и она сизоватого цвета. И сама шляпка не желтоватые тона имеет, а красноватые. Растет он в основном под соснами, под хвойниками. Самый важный момент, что если смотреть сверху, он как мозг, как зерно ореха», — объяснил эксперт.
Просто добавь портвейн
Итак, корзина собрана, поход в лес удался. Что же дальше? Можно, конечно, просто обжарить грибы с луком и сметаной, получится гарантировано вкусно. Но что если хочется чего-то новенького и даже изысканного?
Журналисты Teleprogramma.pro пообщались с шеф-поваром Иваном Кудряшовым, и он рассказал, как удивить ваших гостей.
«Сморчки и строчки — грибочки очень вкусные, очень интересные, обожаю их собирать и готовить. Тут самое главное — избежать отравления. Отравление возникает из-за яда, содержащегося в грибах. Особенно это касается южных регионов. Там грибы нужно обязательно обрабатывать, и собирать только сморчки, а строчки не стоит. В первую очередь грибы замачиваем в холодной воде.
Из-за их структуры, вот этой, мозгоподобной, в складки забивается очень много песка, пыли, плюс они внутри полые и в них, как правило, находятся насекомые. После того как грибы замочены, их промывают под струей холодной воды, вымывают и разрезают пополам, чтобы убедиться, что там ничего не осталось. Если уверены, что там внутри никто не живет, можно оставить целыми. Далее мы отправляем их в воду и варим в течение 15 минут. Сливаем воду, заливаем еще раз и варим еще 15-30 минут, но лучше воду поменять», — предупреждает повар.
Строчок гигантский — крупный желтоватый гриб. Фото: vcpd / wikimedia.org
Когда все подготовительные работы закончены, приступаем к самому рецепту.
«Дальше с этими грибами делаем все что угодно. Один из моих любимых за последнее время рецептов: нужно взять стакан модеры либо портвейна и выпарить. То есть влить его в сотейник и выпаривать до несильного загущения. Не должна получиться карамель, а просто жидкость должна загустеть, а алкоголь выпариться полностью.
После чего в это выпаренный густой соус отправляем грибы и буквально миллилитров 50–60 хорошего куриного куриного бульона. Грибы там провариваем в течение пяти-десяти минут. Потом мы бульон либо сливаем, либо добавляем туда сливочное масло, загущаем его, и такой соус можно подавать уже к мясу курицы, это важно.
Мясо кролика или красное мясо нехорошо будет сочетаться в этом плане, потому что нежный вкус гриба говядиной можно перебить. С картофельным пюре будет хорошо сочетаться, с булгуром неплохо, с кускусом. Грибы очень вкусные и очень полезные, настоящая сказочная еда», – заключил повар.