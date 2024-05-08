Небанальные майские праздники: какие грибы уже можно собрать в лесу и как их вкусно приготовить

В ближайшие длинные выходные хочется обязательно выбраться куда-нибудь на природу, но чем же там заняться? Можно, конечно, пожарить шашлык, привезти с собой закуски и устроить пикник, поиграть в какие-нибудь игры на свежем воздухе. А можно соригинальничать и отправиться в лес собирать грибы. Да, именно в мае! Знающие люди уверяют, что они там уже есть и ждут нас с корзинкой. А после мы приготовим из них совершенно умопомрачительное блюдо.

Какие именно грибы собирать, а какие лучше обходить стороной, Teleprogramme.pro рассказал Николай Будник, один из авторов проекта «Грибоведы».

Собираем грибы правильно

«Cейчас идет сморчковая шапочка — это деликатесный гриб. Еще сморчки — замечательные грибы. Строчок гигантский — прекрасный гриб. Есть еще такой гриб, как стробилюрус. Стробилюрусы обычно растут на шишках. Маленькие такие грибочки, совсем небольшие, но зато их много. Еловые и сосновые шишки, когда на землю падают и гниют, в них они и растут. И чтобы весной грибочков поесть, народ стробилюрусы обычно собирает. Еще чага — это круглогодичный гриб. Встретили — пожалуйста, можно взять», — объяснил специалист.

Но не все грибы, как говорится, одинаково полезны. Некоторые из них могут представлять для нас опасность, если не знать, как правильно с ними обращаться.