Кожевникова о воспитании детей старыми сказками: «Рисуют воображением совершенно по-разному»

Актриса Мария Кожевникова в интервью сайту Teleprogramma.pro поделилась своими мыслями о воспитании детей на добрых сказках, которые были популярны в советское время. Она подчеркнула, что современное поколение детей проводит много времени в телефонах и других гаджетах, поэтому важно научить их ценить чтение книг.

Мария Кожевникова отметила, что она и ее дети любят смотреть новые фильмы, снятые по мотивам сказок, но она также заметила, что нельзя забывать и про старое, доброе чтение книг.

«Каждый ребенок воспринимает сюжеты сказок очень различно. Например, летучий корабль дети в своих головах рисуют воображением совершенно по-разному», — сказала она.

Мария Кожевникова подчеркнула, что чтение книг — это важный аспект воспитания детей. Она читает своим детям перед сном и обсуждает с ними прочитанное. Актриса считает, что чтение книг помогает развивать воображение и позволяет детям создавать свои собственные образы и истории.

Напомним, у актрисы Марии Кожевниковой четверо сыновей. Ее избранник — бизнесмен и политик Евгений Васильев.

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