Виктория Боня считает, что нужна новая экранизация «Принца и нищего»: «Этот сюжет воплотился в мою жизнь»

В последнее время российские режиссеры стали экранизировать различные русские сказки. На экраны вышли фильмы «Летучий корабль» и «По щучьему велению».

Блогер и модель Виктория Боня рассказала Teleprogramma.pro, какие сказки у нее были любимыми в детстве и какие бы она хотела увидеть в новой экранизации.

«У меня было всего две любимые сказки, на которых я росла. Это «Принц и нищий» Марк Твена и книга «Волшебник Изумрудного города», которую я перечитывала сто раз. Я верила в чудеса, знала, что они есть. В моей жизни очень много волшебства. Когда читала «Принца и нищего», мне так хотелось пожить этой жизнью. Я себя ассоциировала с этим нищим, мечтала увидеть дворцы и настоящие королевские семьи. И все это в моей жизни тоже было. Это очень удивительно», — отметила Виктория.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Она также заявила, что у многих людей сюжет их любимых сказок очень часто воплощается в жизнь.