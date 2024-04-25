Гоген Солнцев о попадании Ольги Бузовой в больницу: «Никто уже не ведется на дешевку в соцсетях»

Ольга Бузова сообщила в своем телеграме, что попала в клинику. И даже проиллюстрировала событие фотографией на больничной койке в скромной пижамке.

Под фото, наряду с сочувствующими комментариями, можно заметить массу довольно издевательских.

«Говорят, алкогольное отравление», «Мне кажется, операция по устрашнению, потому что она слишком красивая», «Бузова, жду когда покажешь слезы в кружке в чатике, как хейтеры тебя достают», «Жизнь напоказ, мужчины, цветы, а в тайном шкафу что лежит?», «Да, Ольга, настолько быть одинокой, как ты… Ты несчастна», — написали люди.

Похоже, что ни о каком сочувствии тут и речи нет. Но почему? Шоумен Гоген Солнцев уверен, что публика уже устала от того, что звезды постоянно пытаются привлечь к себе дополнительное внимание путем постов из больниц. Тактика «пожалей меня», «угадай, что со мной случилось» уже явно не работает, сказал Гоген журналисту сайта Teleprogramma.pro.

«Разумеется, никто уже не ведется на дешевку в социальных сетях типа фотографии ручки с капельницей. И на пропажу артистов в социальных сетях уже никто не обращает внимания. Всем известно, что у каждой медийной персоны есть свой креатор, который ведет социальные сети, и даже при большом желании пропасть из медийного пространства было бы непросто. Настоящий артист, если серьезно заболеет, не дай бог никому, никогда не будет на этом делать себе хайп.

Когда Юля Началова очень тяжело заболела и пропала, ее пиарщица исправно, до последнего постила фоточки типа «Юля в Италии». Вот вам пример достойного человека. Кому нужны чужие болячки?

Другой пример — Либерж Кпадону из «Дома-2», которая тоже якобы заболела, записывала контент, но ей никто не верил и не обращал даже внимания, потому что все давно уже привыкли к пиару на болячках, и это закончилось плохо. Напоминает притчу о том, как мальчик кричал «волки-волки», а когда пришли настоящие, уже никто и не поверил. И им не поверят больше.

Очень зря люди так поступают, ведь они кармически притягивают к себе беды со здоровьем. Кощунство — делать пиар на самом святом и единственном, что у нас есть», — высказался Гоген.

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