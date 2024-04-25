Погребняк призвала снять фильм про путешествия Колобка, меняющего свою форму: «Во Франции стал бы круассаном или багетом»

На большие экраны в России вышли уже насколько фильмов, снятых по мотивам сказок. В их числе «Бременские музыканты», «По щучьему велению» и «Летучий корабль».

Блогер, бизнесвумен и многодетная мама Мария Погребняк рассказала Teleprogramma.pro, какую русскую сказку, по ее мнению, еще нужно экранизировать.

Она считает, что добрым героем мог бы стать такой персонаж фольклора, как Колобок.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».