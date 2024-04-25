Погребняк призвала снять фильм про путешествия Колобка, меняющего свою форму: «Во Франции стал бы круассаном или багетом»

На большие экраны в России вышли уже насколько фильмов, снятых по мотивам сказок. В их числе «Бременские музыканты», «По щучьему велению» и «Летучий корабль».
Блогер, бизнесвумен и многодетная мама Мария Погребняк рассказала Teleprogramma.pro, какую русскую сказку, по ее мнению, еще нужно экранизировать.
Она считает, что добрым героем мог бы стать такой персонаж фольклора, как Колобок.
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«Я говорила об этом с детьми. Мы хотели бы, чтобы сняли фильм про Колобка. Много раз мы сценки обыгрывали с Колобком. Хотелось, чтобы был такой добрый герой и эту тему продолжили. То есть не останавливаться, что он ушел от бабушки и дедушки.
Можно было бы, чтобы наш Колобок стал какой-то интернациональный. Путешествовал по странам и менял свою форму, например во Франции стал круассаном или багетом», — заявила Погребняк.