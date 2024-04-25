Экстрасенс Айгуль Хуснетдинова: «Жизнь и смерть Лены Миро — урок для всех нас»

На днях стало известно о смерти известной российской блогерши Лены Миро, которая скончалась в Америке после аварии и длительной комы. Это трагическое событие вызвало множество реакций в Сети, включая обвинения в попытке привлечь внимание и вновь ярко заявить о себе. Ясновидящая и экстрасенс Айгуль Хуснетдинова специально для сайта Teleprogramma.pro прокомментировала эту ситуацию.

Айгуль отметила: «Это событие с Леной Миро заставляет задуматься нас о том, что мы транслируем в мир, какой след мы оставляем после себя».

По ее словам, после смерти акулы пера сложно найти добрые слова, так как она была известна своими негативными высказываниями о многих российских звездах.

Айгуль призвала людей задуматься о том, чем они живут, какую энергию отдают окружающим, и стараться находить в людях хорошее. Она отметила, что каждый человек сам выбирает: говорить и думать плохое или делать нечто хорошее. И Лена Миро сама определила свой путь.

«Жизнь и смерть Лены Миро — урок для всех нас», — заметила медиум.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».