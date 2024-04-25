«Потратить на него больше двух месяцев было бы чересчур»: Беркова заявила, что не жалеет о разрыве отношений с Романом Третьяковым

Модель и актриса Елена Беркова запомнилась телезрителям как одна из самых ярких и эпатажных участниц «Дома-2», несмотря на то что на телестройке она пробыла меньше двух месяцев. За это время 19-летняя девушка успела завести любовные отношения с Романом Третьяковым.

Беркова в беседе с Teleprogramma.pro рассказала, поддерживает ли она сейчас дружеские отношения с кем-либо из участников реалити-шоу «Дом-2».

«Периодически пересекались со всеми на каких-то мероприятиях, с кем-то даже на дни рождения ходили друг к другу, особенно когда я жила в Москве и активно была в медийном пространстве. Это и Степан Меньщиков, и Ольга Солнце, и Алена Водонаева, и Виктория Боня», — заявила Елена.

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Говоря о Романе Третьякове, она призналась, что рада тому, что не продолжила с ним отношения после вылета с реалити-шоу.