«Такого яркого персонажа у них больше никогда не будет»: Елена Беркова о своем скандальном изгнании из «Дома-2»

Модель и актриса Елена Беркова обрела популярность после того, как в 2004 году приняла участие в шоу «Дом-2». В проекте она пробыла недолго, чуть меньше двух месяцев. 19-летняя девушка отличалась эпатажным поведением и завела бурный роман с другим участником «Дома-2» Романом Третьяковым. Руководство телестройки дисквалифицировало Беркову после того, как стало известно о ее съемках в «фильмах для взрослых».

Позднее телеведущая Ксения Бородина заявляла, что если в начале проекта руководство «избавилось» от Елены Берковой, то потом, наоборот, в реалити-шоу стали набирать участниц, близких к эскорт-индустрии.

В беседе с Teleprogramma.pro 39-летняя Беркова рассказала, как повлияло на ее жизнь участие в реалити-шоу «Дом-2» и считает ли она, что с ней поступили несправедливо, выгнав с телестройки.

«Я не думаю ни о Бородиной, ни о «Доме-2», ни об этом поводе совершенно, потому что у меня слишком насыщенная жизнь и большое количество проектов. Ситуация двадцатилетний давности забыта, я давно ушла вперед. Но если проанализировать решение организаторов, было, конечно же, тяжело. Такого персонажа у них за всю историю не было и не будет. Там все, кто как-то на слуху, сидели годами, просто полжизни на это потратили, а я была всего два месяца, и более яркого участия придумать сложно», — отметила Елена.

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Она призналась, что даже рада тому, что не потратила много времени на реалити-шоу.