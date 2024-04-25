Ирина Безрукова назвала пять правил, которые помогают ей сохранять молодость и красоту: «Мне крупно повезло»

Актрисе Ирине Безруковой 11 апреля исполнилось 59 лет, но она словно не меняется внешне последние два десятилетия. Актриса прекрасно выглядит и отличается стройной фигурой, о чем свидетельствуют фото, которые она публикует в своих соцсетях.

Безрукова рассказала Teleprogramma.pro, что поддерживать здоровье, молодость и красоту ей помогают несколько полезных привычек, а также, как ни странно, актерская профессия.

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«Как таковых секретов нет, но есть некоторые правила. Первое и основное — спать достаточно, сколько нужно вашему организму. Потому что если женщина не высыпается, ни о какой красоте речи быть не может. Второе — максимально исключить вредные привычки: алкоголь, курение, в том числе кальяны и прочие курительные приспособления. Потом, естественно, разумное питание. Я стараюсь не есть, когда не голодна», — заявила она.

Кроме того, актриса поддерживает водный баланс в организме и отказалась от кофе.