Бананы в карамели: простой, но вкусный десерт для детей и взрослых

К десерту можно добавить мороженое. Фото: лапшичная Nudles 

На приготовление блюда не уйдет много времени.

Бананы любят многие, чаще всего их едят в свежем виде. Однако этот фрукт может стать вкуснейшим десертом. Например, в выходные дни попробуйте приготовить для всей семьи бананы в карамели. 

Рецептом поделились шеф-повара лапшичной Nudles Самат Кенжегараев и Максим Кулешов.

Основные ингредиенты: 

  • банан — 1 шт.,
  • масло сливочное — 30 граммов.

Ингредиенты для соевой карамели:

  • сахар — 60 граммов,
  • вода — 30 граммов,
  • соевый соус — 15 граммов. 

Процесс приготовления: 

В сотейник добавляем сахар, готовим на медленном огне до полного растворения. Затем добавляем воду и перемешиваем до однородной массы. 

Остужаем, вводим соевый соус в карамель и перемешиваем. 

На сливочном масле обжариваем бананы до слегка золотистой корочки. 

Добавляем соевую карамель. 

Фото: лапшичная Nudles 

Жарим в течение минуты до загустения карамели, затем снимаем с огня.

Выкладываем на тарелку, посыпаем кешью. При желании можно добавить мороженое. 

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