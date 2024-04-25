Бананы в карамели: простой, но вкусный десерт для детей и взрослых

Бананы любят многие, чаще всего их едят в свежем виде. Однако этот фрукт может стать вкуснейшим десертом. Например, в выходные дни попробуйте приготовить для всей семьи бананы в карамели.
Рецептом поделились шеф-повара лапшичной Nudles Самат Кенжегараев и Максим Кулешов.
Основные ингредиенты:
- банан — 1 шт.,
- масло сливочное — 30 граммов.
Ингредиенты для соевой карамели:
- сахар — 60 граммов,
- вода — 30 граммов,
- соевый соус — 15 граммов.
Процесс приготовления:
В сотейник добавляем сахар, готовим на медленном огне до полного растворения. Затем добавляем воду и перемешиваем до однородной массы.
Остужаем, вводим соевый соус в карамель и перемешиваем.
На сливочном масле обжариваем бананы до слегка золотистой корочки.
Добавляем соевую карамель.
Фото: лапшичная Nudles
Жарим в течение минуты до загустения карамели, затем снимаем с огня.
Выкладываем на тарелку, посыпаем кешью. При желании можно добавить мороженое.