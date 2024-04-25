Бананы в карамели: простой, но вкусный десерт для детей и взрослых

Бананы любят многие, чаще всего их едят в свежем виде. Однако этот фрукт может стать вкуснейшим десертом. Например, в выходные дни попробуйте приготовить для всей семьи бананы в карамели.

Рецептом поделились шеф-повара лапшичной Nudles Самат Кенжегараев и Максим Кулешов.

Основные ингредиенты:

банан — 1 шт.,

масло сливочное — 30 граммов.

Ингредиенты для соевой карамели:

сахар — 60 граммов,

вода — 30 граммов,

соевый соус — 15 граммов.

Процесс приготовления:

В сотейник добавляем сахар, готовим на медленном огне до полного растворения. Затем добавляем воду и перемешиваем до однородной массы.

Остужаем, вводим соевый соус в карамель и перемешиваем.

На сливочном масле обжариваем бананы до слегка золотистой корочки.

Добавляем соевую карамель.