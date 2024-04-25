Эдгард Запашный о назойливых хейтерах: «Раньше с ними разговаривал только врач, а теперь мы их читаем»

Народный артист России Эдгард Запашный рассказал Teleprogramma.pro, что неоднократно сталкивался с хейтерами в своих социальных сетях. Причем, по мнению Запашного, большая часть таких людей действует с определенной целью и вполне профессионально. Как признался артист, у него даже возникало желание подать в суд.
«Есть профессиональные хейтеры, которые специально провоцируют, делают все для того, чтобы раскрутить какой-то скандал. Им нужен скандал. Это никак не связано с их позицией, это связано с тем, что они преследуют определенные цели», — считает Эдгард Запашный.
Он не стал говорить, какие сообщения и комментарии в Интернете больше всего его задели, чтобы не акцентировать на этом внимание хейтеров.
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«И я думаю, если человек на постоянной основе что-то тебе пишет такое, значит, ты в жизни все правильно делаешь, раз ты их так заводишь. Потому что у этих людей нет аргументации. У них есть злоба, ненависть, но нет других предложений. Я им говорю: «Спасибо, вы молодцы, что здесь сидите, где вы еще можете пригодиться. Раньше с вами разговаривал только лечащий врач, а теперь мы вас здесь читаем», — заявил Запашный.