Вместо скучных футболок: три варианта модных рубашек на весну-лето 2024 года

Стилист Диана Плиско рассказала, какие рубашки будут в моде в нынешнем весенне-летнем сезоне. Она назвала три типа рубашек, которые женщины могут приобрести для своего гардероба, заменив этими вещами наскучившие футболки.

«Прежде всего это рубашка укороченная прямого кроя. Она может быть как белая, голубая, так и цветная. Второй вариант — рубашка в полоску. Желательно полоска голубо-белая, то есть голубой — главный цвет. Также в тренде модели с акцентами: белый манжет и белый воротничок. Такая рубашка может быть приталенного силуэта, либо же просто прямого кроя», — отметила эксперт в беседе с Teleprogramma.pro.

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По ее словам, эти модели сейчас особенно актуальны и отлично подойдут как под офисный стиль, так и для более расслабленных, кэжуальных образов.