Адвокат Бенхин заявил, что Блиновская может выйти на свободу через неделю: «Постановление вынесут в зале суда»

Мосгорсуд не стал менять меру пресечения Елене Блиновской и продлил ее арест до 26 июля. Блогер обвиняется в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег, сейчас она находится в СИЗО. При этом у нее четверо несовершеннолетних детей, которые в настоящее время остались без законных опекунов.

Адвокат Александр Бенхин рассказал Teleprogramma.pro, почему суд отказывается отправить Блиновскую хотя бы под домашний арест. По его мнению, скорее всего, виновата неповоротливость судебной системы и при подаче новой апелляции у «королевы марафонов» есть шанс выйти на свободу до вынесения окончательного вердикта по делу.

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