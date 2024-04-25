Адвокат Бенхин заявил, что Блиновская может выйти на свободу через неделю: «Постановление вынесут в зале суда»

Мосгорсуд не стал менять меру пресечения Елене Блиновской и продлил ее арест до 26 июля. Блогер обвиняется в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег, сейчас она находится в СИЗО. При этом у нее четверо несовершеннолетних детей, которые в настоящее время остались без законных опекунов.
Адвокат Александр Бенхин рассказал Teleprogramma.pro, почему суд отказывается отправить Блиновскую хотя бы под домашний арест. По его мнению, скорее всего, виновата неповоротливость судебной системы и при подаче новой апелляции у «королевы марафонов» есть шанс выйти на свободу до вынесения окончательного вердикта по делу.
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«При наличии одного и более несовершеннолетних детей к женщинам судом, как правило, проявляется снисхождение. Поэтому очень странно, что не изменили меру пресечения. Либо там какая-то серьезная команда сверху, что все-таки до конца ее топить, а опекунами пусть будут бабушки и дедушки. Если сделано специально, то это очень плохо, шанса тогда у нее вообще нет. Ее будут держать «до талого», как говорится.
Если же не успели согласовать и будет апелляция, меру пресечения, скорее всего, изменят. Думаю, через неделю заслушают в Мосгорсуде апелляцию. И дальше прямо в зале суда могут вынести постановление об ее освобождении», — отметил Бенхин.