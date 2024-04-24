Сергей Соседов пообещал записать новые песни: «Будут о мой жизни и судьбе»

Музыкальный критик Сергей Соседов вошел в число членов жюри нового сезона шоу «Суперстар!». Программа под названием «ВИА Суперстар!» выйдет в новом формате на НТВ после майских праздников.

В одном из выпусков «Суперстар!» Сергей Соседов спел песню. В беседе с Teleprogramma.pro он поделился своими творческими планами и рассказал, намерен ли дальше развиваться в этом направлении.

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«У меня будут еще песни, но, наверное, уже не на шоу «Суперстар!», а на других площадках, на других платформах, на моих творческих вечерах, в частности. Будут песни, безусловно. Будут очень хорошие песни. Замечательные будут песни с моими историями.

Это не будут песни с чужого плеча: они о моей жизни, о моей судьбе. Это будут мои какие-то мысли о жизни, о дружбе, о любви и так далее», — признался музыкальный критик.