Вернувшийся на НТВ Соседов до сих пор не знает, почему его уволили из ток-шоу «За гранью»: «Решают наверху»

Музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с Teleprogramma.pro раскрыл подробности своего нашумевшего увольнения из ток-шоу «За гранью», которое выходит на НТВ. Ранее он признавался, что это известие стало для него неожиданным.

Сейчас критик занят в съемках обновленного шоу «Суперстар!», в котором снова выступит в качестве члена жюри. Поклонники Соседова после его скандального увольнения не ожидали, что музыкального эксперта вновь пригласят на НТВ.

Как пояснил критик, хотя телеканал один, но продакшн, занимающиеся съемкой программ, разные.

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