Ярмольник опроверг сообщения о своей экстренной госпитализации: «Это неправда, и повода никакого нет»

В СМИ появилась информация о госпитализации актера Леонида Ярмольника и его жены Оксаны.

Сообщалось, что у артиста якобы диагностировали гипертонический криз, а у его супруги была выявлена хроническая сердечная недостаточность. Оба жаловались на повышенное артериальное давление и слабость.

В беседе с Teleprogramma.pro Леонид Ярмольник назвал новость о госпитализации фейком и заявил, что нет никаких поводов для беспокойства о его здоровье.

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