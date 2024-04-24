Ярмольник опроверг сообщения о своей экстренной госпитализации: «Это неправда, и повода никакого нет»

СМИ сообщали, что у Леонида Ярмольника и его жены резко ухудшилось самочувствие. Фото: Global Look Press  

Появилась информация, что актера положили в больницу вместе с супругой.

В СМИ появилась информация о госпитализации актера Леонида Ярмольника и его жены Оксаны. 

Сообщалось, что у артиста якобы диагностировали гипертонический криз, а у его супруги была выявлена хроническая сердечная недостаточность. Оба жаловались на  повышенное артериальное давление и слабость.

В беседе с Teleprogramma.pro Леонид Ярмольник назвал новость о госпитализации фейком и заявил, что нет никаких поводов для беспокойства о его здоровье. 

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«Не надо переживать, это все фейки. У нас все в порядке. Это неправда, и повода никакого нет. Вас разводят», — отметил артист.

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