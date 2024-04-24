Орлова предложила женщинам изменить цвет волос, чтобы дать толчок новой жизни

Ольга Орлова, знаменитая телеведущая, в своем телеграме показала, как поработала над своим имиджем, и поразмыслила о том, насколько женщине важны перемены во внешности.

Звезда убеждена, что дамы тогда изменяют цвет волос или прическу, когда настроились на перемены.

Психолог Наталья Панфилова в беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro сказала, что Ольга Орлова абсолютно права.

«Внешние перемены могут дать серьезный толчок к переменам внутренним. Мне многие клиентки признавались, что, став блондинками, они вдруг начинали желать какой-то легкости, сразу меняли свое поведение и манеру общения с людьми», — прокомментировала эксперт.

Иногда, пережив этот «легкий период», дамы вновь хотели серьезности и возвращали свой темный цвет волос.

В целом Наталья Памфилова согласилась с тем, что смена имиджа может помочь женщинам преодолеть трудности и начать новый этап в жизни.

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