Астролог Гербер: «Информация о смерти Лены Миро исковеркана, позже мы узнаем настоящую правду»

Новость о смерти скандального блогера Лены Миро, которая много лет «промывала косточки» звездам российского шоу-бизнеса, взбудоражила общественность. В телеграм-каналах появились сообщения, что Миро попала в ДТП, после чего впала в кому и умерла.
Однако официальной информации о смерти блогера до сих пор нет. Многие считают, что это фейк: Лена Миро уже давно не ведет свой блог и таким образом могла просто «отойти от дел» и жить спокойною жизнью за границей.
Хорарный астролог Анастасия Гербер заявила в беседе с Teleprogramma.pro, что Миро действительно мертва, однако информация об этом подается не совсем верно.
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«Информация, мягко говоря, недостоверная. Но также есть немало указаний, что правдивое зерно в этой новости есть. Положение информации сейчас выглядит так, будто что-то сказали впопыхах, придумали. Я вижу, что новость верна, но повреждена, в ней много додуманного. Правда будет всплывать наружу по мере того, как новость будет улучшаться. Лена Миро действительно мертва, но информация о ее смерти исковеркана, а чуть позже мы узнаем настоящую правду», — отметила Гербер.