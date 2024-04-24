Астролог Гербер: «Информация о смерти Лены Миро исковеркана, позже мы узнаем настоящую правду»

Новость о смерти скандального блогера Лены Миро, которая много лет «промывала косточки» звездам российского шоу-бизнеса, взбудоражила общественность. В телеграм-каналах появились сообщения, что Миро попала в ДТП, после чего впала в кому и умерла.

Однако официальной информации о смерти блогера до сих пор нет. Многие считают, что это фейк: Лена Миро уже давно не ведет свой блог и таким образом могла просто «отойти от дел» и жить спокойною жизнью за границей.

Хорарный астролог Анастасия Гербер заявила в беседе с Teleprogramma.pro, что Миро действительно мертва, однако информация об этом подается не совсем верно.

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