«У нее было очень много врагов, которые хотели с ней поквитаться и отомстить ей»: почему новости о смерти Миро могут быть фейком

Несколько телеграм-каналов в ночь на 24 апреля сообщили о смерти Лены Миро — скандально-известного блогера, знаменитой еще со времен расцвета ЖЖ. «Меня читают красивые люди», — заявляла Лена Миро, она же Мисс Трамел, она же Елена Мироненко. Но важно еще то, что в один момент блогер неожиданно решила свернуть свою работу, которая принесла ей и известность, и деньги, и просто ушла в тень.

Так куда же исчезла Лена Миро и почему к новостям о ее смерти некоторые относятся скептически?

Что мы знаем о Лене Миро

В 2010 году на просторах Интернета появилась новая звезда — Лена Миро. С первых же публикаций ее блог стал синонимом скандала и провокации. Не стесняясь в выражениях и активно используя ненормативную лексику, Миро делилась с миром своей жизнью, оставляя читателей в сомнениях, где заканчивается реальность и начинается мастерски созданный образ. Особое возмущение вызывали ее резкие высказывания о женщинах с лишним весом, которых она лишала права на мужское внимание.

Со временем блог Лены претерпел трансформацию, перейдя на более «легкую» тематику, но не утратив своей скандальности. На этот раз объектом нападок стали «толстушки», которых Миро активно критиковала, пропагандируя силу воли, спорт и ограничения в питании как универсальное решение проблемы лишнего веса. Этот период совпал с выходом ее книг «Я тоже была толстой», «Я тебя похудею» и серии с эпатажным названием «ЖЖ... опа!».

В 2013 году блог Миро пополнился новой рубрикой — заметками о знаменитостях. К 2014 году он вошел в топ-5 самых читаемых блогов России, а отечественные звезды ощутили на себе всю язвительность и сарказм Miss Tramell. Ее посты, наполненные оскорблениями и неприкрытой ненавистью, шокировали даже преданных поклонников, которые нередко пытались урезонить Лену. Родственники Жанны Фриске, Татьяна Навка, Кристина Асмус, Филипп Киркоров, Ольга Бузова — лишь некоторые из тех, кто подвергся безжалостной критике и насмешкам со стороны блогера.

В течение пяти лет Лена Миро без устали высмеивала весь российский бомонд, намекая на свои связи и возможности, которые якобы позволяли ей оставаться безнаказанной. Удивительно, но до 2021 года никто не пытался привлечь ее к ответственности, хотя большинство СМИ, работающих онлайн или выпускающих печатные издания, боятся исков от звезд за клевету, вмешательство в личную жизнь и другие нарушения. Исключением стал бизнесмен Александр Лебедев, гражданский муж Елены Перминовой, который подал на Миро в суд, требуя извинений и компенсации в размере 20 миллионов рублей. Суд, однако, не удовлетворил его иск.

После этого случая стали активно циркулировать слухи о существовании «команды Миро». Многие подписчики заметили, что примерно в 2017–2018 годах стиль изложения в блоге резко изменился, появились нелепые грамматические ошибки, нехарактерные для Лены ранее.