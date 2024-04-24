«У нее было очень много врагов, которые хотели с ней поквитаться и отомстить ей»: почему новости о смерти Миро могут быть фейком

Несколько телеграм-каналов в ночь на 24 апреля сообщили о смерти Лены Миро — скандально-известного блогера, знаменитой еще со времен расцвета ЖЖ. «Меня читают красивые люди», — заявляла Лена Миро, она же Мисс Трамел, она же Елена Мироненко. Но важно еще то, что в один момент блогер неожиданно решила свернуть свою работу, которая принесла ей и известность, и деньги, и просто ушла в тень.
Так куда же исчезла Лена Миро и почему к новостям о ее смерти некоторые относятся скептически?
Что мы знаем о Лене Миро
В 2010 году на просторах Интернета появилась новая звезда — Лена Миро. С первых же публикаций ее блог стал синонимом скандала и провокации. Не стесняясь в выражениях и активно используя ненормативную лексику, Миро делилась с миром своей жизнью, оставляя читателей в сомнениях, где заканчивается реальность и начинается мастерски созданный образ. Особое возмущение вызывали ее резкие высказывания о женщинах с лишним весом, которых она лишала права на мужское внимание.
Со временем блог Лены претерпел трансформацию, перейдя на более «легкую» тематику, но не утратив своей скандальности. На этот раз объектом нападок стали «толстушки», которых Миро активно критиковала, пропагандируя силу воли, спорт и ограничения в питании как универсальное решение проблемы лишнего веса. Этот период совпал с выходом ее книг «Я тоже была толстой», «Я тебя похудею» и серии с эпатажным названием «ЖЖ... опа!».
В 2013 году блог Миро пополнился новой рубрикой — заметками о знаменитостях. К 2014 году он вошел в топ-5 самых читаемых блогов России, а отечественные звезды ощутили на себе всю язвительность и сарказм Miss Tramell. Ее посты, наполненные оскорблениями и неприкрытой ненавистью, шокировали даже преданных поклонников, которые нередко пытались урезонить Лену. Родственники Жанны Фриске, Татьяна Навка, Кристина Асмус, Филипп Киркоров, Ольга Бузова — лишь некоторые из тех, кто подвергся безжалостной критике и насмешкам со стороны блогера.
В течение пяти лет Лена Миро без устали высмеивала весь российский бомонд, намекая на свои связи и возможности, которые якобы позволяли ей оставаться безнаказанной. Удивительно, но до 2021 года никто не пытался привлечь ее к ответственности, хотя большинство СМИ, работающих онлайн или выпускающих печатные издания, боятся исков от звезд за клевету, вмешательство в личную жизнь и другие нарушения. Исключением стал бизнесмен Александр Лебедев, гражданский муж Елены Перминовой, который подал на Миро в суд, требуя извинений и компенсации в размере 20 миллионов рублей. Суд, однако, не удовлетворил его иск.
После этого случая стали активно циркулировать слухи о существовании «команды Миро». Многие подписчики заметили, что примерно в 2017–2018 годах стиль изложения в блоге резко изменился, появились нелепые грамматические ошибки, нехарактерные для Лены ранее.
Лена Миро очень грубо высмеивала людей с лишним весом. Фото: @lenamyro
Сама Лена позиционировала себя как умную образованную женщину с хорошим вкусом. Но когда ее пригласили на шоу «Профилактика», неожиданно начала противоречить сама себе.
«Я простая русская бабенка, на самом деле, не слишком умная, чуть больше чем симпатичная, но чуть меньше, чем красивая. Не совсем дура, но и не выдающегося ума личность», — сказала она о себе.
Тогда же она призналась, что не может обходиться без обсценной лексики, потому что не умеет без нее выражать свои мысли.
«Я не могу, мне не хватает таланта», — простодушно заявила Лена и засмеялась.
Сетевая писательница утверждала, что ее читают практически все, просто не готовы в этом признаться. На момент интервью у нее было около четырех тысяч фолловеров, которые не стеснялись того, что им интересен ее контент, а остальные читали тайно.
«Признаваться, что читаешь Лену Миро, в хорошем, приличном обществе — не комильфо», — говорила она.
Но примерно пять лет назад блог начал терять свою популярность. Насмешливо-грубый стиль переняли более молодые и хваткие блогеры, у Миро появилось много конкурентов. Кроме того, она так и не смогла освоить новые площадки, хоть и пыталась. Она продолжала оставаться звездой ЖЖ, а сам ЖЖ тоже неуклонно скатывался вниз, ведь топовые блогеры перебирались на другие площадки.
Однажды в блоге Лены появился прощальный пост с закрытыми комментариями.
«Все рано или поздно заканчивается. В этом нет ничего необычного. Все меняется, и все требует изменений. Или хотя бы сил на то, чтобы продолжать. А если их нет? Блог закрыт. Перерыв это или навсегда, время покажет», — написала она.
И слово свое сдержала, после этого ее было не видно и не слышно. Где же была Лена все это время?
Отчаянная домохозяйка
Миро переехала в Соединенные Штаты. Не просто так и не покорять американскую публику своим острым словом. Во время отдыха в Таиланде блогер повстречала фотографа Ричарда Прайда. В 2017 году они поженились, Лена окончательно распрощалась с российской жизнью. Сдала московскую квартиру и перебралась к мужу в небольшой городок штата Колорадо.
Также говорили, что Миро, которая была отчаянной чайлдфри и говорила, что дети — это худшее, что может случиться с женщиной, через несколько лет после замужества стала мамой.
Такой бэкграунд охотнее всего подходит под новость о закрытии блога. Похоже, Лена просто решила остепениться, стать настоящей женой и матерью, сконцентрировать все свои силы на семье и жить тихой провинциальной жизнью.
А потом появились эти страшные новости.
Лена Миро. Фото: скриншот YouTube
Впала в кому, не смогли спасти
В телеграм-каналах сообщили, что Лена попала в страшное ДТП в Америке, и произошло это далеко не вчера, просто все это время, пока мы не видели ее в Сети, она находилась в больнице, в коме.
«Она долгое время пролежала в коме, а недавно скончалась. Мать летала на похороны. Отец не поехал. Сказал, «карма ее настигла, сама виновата», — отмечается в сообщении канала.
Но, несмотря на большую популярность Лены в разных соцсетях, никто из известных людей до сих пор не отреагировал на новость о ее кончине. Никто из ее родителей не вышел на связь, в блоге супруга нет ни фотографий ни прощального поста, молчит Алена Водонаева, с которой они неплохо дружили.
Многие предположили, что смерть Миро — так называемый прогрев. Блогера никогда нельзя было причислить к людям, для которых важны средства продвижения, она никогда не брезговала любыми. «Простая русская бабенка» привыкла привлекать к себе внимание скандалом, и известия о смерти могли бы разбудить давно угасший интерес к ее персоне. По крайней мере, такая теория уже есть.
В пользу этой теории говорит еще и то, что книги Лены до сих пор продолжают продаваться, и на них даже можно встретить свежие отзывы. Не исключено, что купить книгу автора, которого уже нет в живых, станет более престижным и продажи книг резко возрастут.
Поддерживает это мнение и наш коллега, журналист Антон Беккужев.
«У меня, если честно, все-таки есть некие сомнения относительно правдивости этой новости. Проверить мы не можем, поэтому и на 100% опровергнуть тоже не можем. Лена Миро достаточно давно уже ушла из соцсетей, практически два года она не ведет свой блог. Хотя раньше она делала это каждый день — писала, постоянно критиковала абсолютно всех звезд. И тут такая длинная пауза. И эта новость о ее смерти появилась только сейчас. Мне кажется, что просто Лена Миро решила, ну скажем, так уйти из медийного поля и вообще исчезнуть из российского медиапространства», — говорит он.
По мнению журналиста, дело не только в желании начать новую жизнь. Блогер могла опасаться недоброжелателей, которых наживала долгим и упорным трудом.
«Насколько я знаю, у Лены было достаточно много врагов, потому что она критиковала просто всех и вся. Абсолютно всех звезд и не только их. Я знаю, что у нее было очень много врагов — людей, которые хотели с ней поквитаться и отомстить ей. Я думаю, что она просто решила исчезнуть, замести следы. Потому что врагов у нее в России было предостаточно», — считает Беккужев.
Но хотелось бы все же верить в то, что Лена Миро просто решила «убить» свое скандальное альтер-эго и зажить новой, совсем другой жизнью, где нет места скандалам, грязи и негативу. Она имела бы на это полное право.
По материалам изданий «Комсомольская правда» и «Россия 1»