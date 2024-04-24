Психолог о Бузовой, доказавшей на полиграфе отсутствие интимной близости: «Прилежная девочка, сидит и ждет принца»

Телеведущая и певица Ольга Бузова уже несколько лет не может найти свою вторую половинку. Недавно, участвуя в шоу «Это нормально?», звезда прошла проверку на полиграфе, чтобы доказать, что после расставания с блогером Давидом Манукяном в 2021 году у нее не было никаких сексуальных связей.

Психолог Анна Савельева объяснила, зачем Бузовой нужно было публично доказывать многолетнее отсутствие секса в ее жизни. По мнению эксперта, таким образом певица, с одной стороны, пытается расположить людей к себе своей честностью, а с другой, это можно расценивать как некое привлечение потенциальных партнеров.

«Когда человек честен с окружением, это транслируется, и он как бы становится ближе к людям. Люди твою честность воспринимают и к тебе тянутся. С одной стороны, это пиар. Потому что рассказывать про что-то интимное не всем хочется. Но она на это пошла, чтобы доказать, что ей нечего скрывать. Хотя все знают, что три года у Ольги Бузовой нет мужчины, но это больше версия для СМИ. Все-таки популярный человек может тайно иметь связи с кем-то. И тем самым она подтверждает, что у нее все честно. Все, что транслируется с 2021 года, это правда», — заявила Савельева в беседе с Teleprogramma.pro.

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Она отметила, что кто-то из артистов пытается расположить к себе людей с помощью скандалов, как актер Никита Кологривый, а кто-то, например как Ольга Бузова, поступает наоборот.