«Негативная энергия стирает в порошок»: смерть скандальной Лены Миро могла быть неслучайной — мнение таролога

Популярный некогда блогер Лена Миро, известная своими скандальными публикациями про звезд российского шоу-бизнеса, умерла в возрасте 42 лет. СМИ сообщили, что Миро попала в ДТП, впала в кому и на днях скончалась.

Таролог Марианна Абравитова рассказала Teleprogramma.pro, могла ли гибель Лены Миро быть неслучайной и стать следствием того, что блогер получила некий ответ за тот негатив, который она долгие годы направляла на других людей.

По словам эксперта, в каждом человеке есть и плюс, и минус, и добро, и зло. Мир построен на законах Вселенной, как в батарейках. Чтобы батарейка вырабатывала энергию, у нее должен быть плюс и минус, иначе она не работает.

«Но все-таки каждый человек имеет свою начинку, состоящую из ингредиентов плюсов или минусов в большей степени. Человек может проявляться в мире через эту свою сущность и транслирует эту энергию вовне, соответственно, он и получает зеркальный ответ. Надо сказать, что внутри Лены Миро было больше отрицательно заряженной энергии. Поэтому если ты построил свою жизнь на том, чтобы выискивать скелеты в шкафу, высвечивать это для всех, унижать, оскорблять, то не надо ожидать счастливой жизни и потоков прекрасной энергии в свою сторону от людей. Конечно, люди тебя любить не будут, и ты будешь «заключенным в собственном теле». Соответственно, если ты заряжен негативом, то эта энергия тебя, в общем-то, и сотрет в порошок», — отметила Абравитова.

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По ее словам, нельзя бесконечно транслировать негативную энергию в мир, какая-то часть будет «провариваться и сжигать» человека изнутри.