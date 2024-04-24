Легостаев об участии Пальто из «Слова пацана» в премии RU.TV: «А судьи кто?»

Актер Леон Кемстач, известный по роли Пальто в сериале «Слово пацана», претендует на музыкальную премию RU.TV за кавер на песню Александра Серова «Как быть». Вместе с Леоном Кемстачом за получение награды за лучший кавер будут бороться Лариса Долина, Сергей Лазарев, группа «Винтаж» и другие.

Эта композиция, которую Леон перепел для сериала, неожиданно стала популярной среди молодежи и на радио. После выхода сериала на YouTube появился клип, где Леон поет эту песню, и она быстро набрала популярность.

Музыкальный критик и телеведущий Илья Легостаев прокомментировал специально для Teleprogramma.pro исполнение песни композитора Игоря Крутого Леоном Кемстачом.

Эксперт отметил, что, несмотря на популярность песни, он не уверен, что она повлияет на карьеру актера.

«У Леона не настолько яркий и бросающийся в уши вокал, чтобы двигать его как отдельное музыкальное произведение, каверы делают очень многие. Это такой очень популярный вид спорта. И, наверное, этот кавер совсем неплохой, но лучше всего он чувствует себя именно как саундтрек для фильма. Вообще, премия — это такая довольно субъективная награда из серии «А судьи кто?». Так что я не думаю, что победа или поражение в этой премии как-то повлияет на артистическую карьеру Леона», — высказался музыкальный критик.

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