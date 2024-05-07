Директор Краско Смородинов — о праздновании актером 9 Мая: «Его даже генерал-адмиралы считают главным моряком в Петербурге»

Вячеслав Смородинов, директор народного артиста РФ Ивана Краско, рассказал Teleprogramma.pro, как тот будет отмечать День Победы в нынешнем году.

По его словам, раньше 9 мая актер ходил на Парад Победы на Дворцовую площадь в Санкт-Петербурге и посещал различные мероприятия. Если позволит здоровье, возможно, Краско выступит и на этот раз.

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Как рассказал Вячеслав Смородинов, Иван Краско считал за честь для себя выступать на городских площадках и во Дворцах культуры, где читал стихи и поздравлял ветеранов. Он стремился общаться с людьми своего возраста, особенно с блокадниками. Несмотря на свое здоровье, Краско всегда готов выступать, но если ему становится трудно передвигаться, он отказывается от выступлений в пользу других артистов. Тем не менее Ивана Ивановича всегда рады видеть на таких мероприятиях, и, возможно, он сам посетит их.