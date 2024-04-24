Орлова призналась, что использует метод «доброго и злого полицейского» в воспитании дочки

Ольга Орлова, известная российская певица и телеведущая, поделилась своим подходом к воспитанию дочери Анны. Звезда рассказала, что они с мужем применяют принцип «добрый полицейский — злой полицейский». Ольга играет роль строгого родителя, а ее муж Валерий — доброго.

Этот подход одобрила доктор психологических наук Оксана Защиринская в беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro. Она считает, что разделение ролей полезно для гармоничного развития ребенка. Эксперт объясняет это тем, что распределение ролей помогает ребенку научиться различать эмоции и понимать, какие действия являются правильными или неправильными.

Оксана Защиринская отмечает, что добрый родитель должен быть готов поддержать ребенка эмоционально, а строгий — установить границы и научить ребенка ответственности. Такой подход помогает детям развивать навыки общения, сотрудничества и самостоятельности. К тому же такое распределение ролей делает наследников более трудолюбивыми.

«Распределение ролей между родителями в стиле „добрый полицейский — злой полицейский“ полезно для гармоничного развития ребенка. Это помогает ребенку научиться различать эмоции и понимать, какие действия являются правильными или неправильными», — сказала психолог.

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