Адвокат Вербицкая-Линник о Ефремове: «Подать повторно ходатайство об УДО имеет право»

Актер Михаил Ефремов, осужденный за совершение ДТП со смертельным исходом, недавно получил отказ о досрочном освобождении из мест заключения. Сообщалось, что он нарушил правила колонии и из-за этого потерпел фиаско.

Однако, как сообщила сайту Teleprogramma.pro адвокат Юлия Вербицкая-Линник, артист имеет право подать повторное ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО).

По ее словам, суд будет определять наличие или отсутствие оснований для УДО, а не народное мнение. Ефремов сможет подать повторное ходатайство через шесть месяцев после отказа суда в удовлетворении его предыдущего ходатайства.

Адвокат выразила надежду на примерное поведение Ефремова и положительные характеристики со стороны администрации исправительного учреждения, что может ускорить его освобождение.

«Печальная новость. Все ж таки Михаил Ефремов является народным любимцем, и, по мнению многих, включая вашу покорную слугу, он уже понес заслуженное наказание.

Вместе с тем определять наличие или отсутствие оснований для условно-досрочного освобождения может не народное мнение, а только и исключительно суд. С учетом мнения и характеристики осужденного, представленной администрацией исправительного учреждения, где он (Михаил Ефремов) отбывает наказание.

И, да, подавать повторно ходатайство об УДО он (Михаил Ефремов) имеет право, но только по истечении 6 месяцев с даты, когда судом было отказано в удовлетворении его ранее поданного ходатайства.

Так что — терпения Михаилу. И, конечно, желаем ему примерного поведения и положительных характеристик для скорейшего освобождения», — сказала изданию Вербицкая-Линник.

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