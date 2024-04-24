«Если оказывают внимание, «тает очень сильно»: какие чувства испытывает 93-летний Краско к 29-летней помощнице

Народному артисту России, 93-летнему Ивану Краско, уже трудно обходиться в быту без посторонней помощи. Сейчас за актером ухаживает 29-летняя сиделка Дарья. Она постоянно находится рядом с ним.
В конце января появилась информация, что Краско, у которого за плечами уже четыре брака, хочет жениться на Дарье, но пока девушка не дала на это согласие. Она призналась, что испытывает к Ивану Ивановичу, скорее, материнские чувства и заботится о нем, как о ребенке.
Директор актера Вячеслав Смородинов в беседе с Teleprogramma.pro предположил, что Иван Краско действительно влюблен в свою молодую сиделку, которая бесплатно за ним ухаживает. Актер неоднократно признавался, что молодые девушки всегда его бодрят и он себя лучше чувствует.
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«Работа в театре и молодые девушки — все это открывает ему второе дыхание. Иван Иванович вообще любитель женщин, ловелас. И когда ему кто-то оказывает должное внимание, конечно, он сразу тает очень сильно. Тем более, его бывшая супруга Наталья Шевель уже замуж вышла, буквально недавно. У них там любовь, она отдельно живет. Так что жизнь кипит», — заявил Смородинов.