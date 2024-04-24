«Готов даже ползти на сцену»: 93-летний актер Иван Краско продолжает играть в спектаклях

Народный артист России, 93-летний Иван Краско, за последнее время перенес несколько инсультов. Директор актера Вячеслав Смородинов рассказал Teleprogramma.pro, как себя чувствует актер сейчас и чем занимается.

«На свои годы он живет то хорошо, то плохо. Но без обострений. У него сейчас со зрением плохо. Видит только очертания предметов. Издалека, конечно, уже не видит и читать не может. Но любит очень на диктофон записывать. У Ивана Ивановича очень хорошая память: два-три раза послушает текст по диктофону и уже запомнил», — рассказал Смородинов.

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По его словам, Краско, несмотря на имеющиеся проблемы со здоровьем и преклонные годы, продолжает служить в Санкт-Петербургском театре имени Комиссаржевской и до сих пор выходит на сцену.