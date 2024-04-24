Всплывающие на озере «гробы» до ужаса напугали россиян: откуда они взялись и связаны ли с пришельцами — мнение уфолога

На озере в Саранске обнаружили деревянные ящики, по форме очень напоминающие гробы. Страшная находка сильно напугала многих россиян. Фото неизвестных ящиков появились в соцсетях. Местные власти заявили, что на поверхности водоема действительно появились «деревянные ящики», они оказались пустыми и их утилизировали. Что это за предметы и как они оказались в воде, местным жителям чиновники не объяснили.

Руководитель НИЦ «Энио», парапсихолог, уфолог Виктор Рогожкин рассказал Teleprogramma.pro, откуда могли появиться похожие на гробы ящики. Эксперт считает, что в ящиках что-то транспортировали по реке, а потом они затонули и всплыли уже на озере.

«Озера и другие водоемы сообщаются между собой. Под землей много русел неизвестных. Могло их где-то смыть рекой, затянуть водоворотом и потом выбросить в это озеро. Такие вещи бывают», — заявил Рогожкин.

При этом он не исключил инопланетного вмешательства и использования таких ящиков пришельцами для проведения каких-то экспериментов.

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