О Пугачевой стилист Темиралиева: «Она может себе позволить уже все что угодно»

Алла Пугачева в свои 75 лет для многих россиян остается иконой стиля и моды. В настоящее время, находясь за пределами России, она продолжает радовать своих поклонников новыми образами, демонстрируя их в социальных сетях.

Стилист-имиджмейкер Наталья Темиралиева поделилась своим мнением о стиле Аллы Пугачевой в беседе с журналистом Teleprogramma.pro.

«Она может себе позволить уже все что угодно», — отметила эксперт.

Однако, несмотря на это, Пугачева предпочитает полагаться на свой собственный стиль и эпатировать публику. И этот стиль, по словам Темиралиевой, далеко не всегда ей симпатичен.

Например, в настоящий момент певица имеет очень хрупкую фигуру, но при этом продолжает носить взлохмаченные волосы, из-за чего ее голова выглядит слишком большой для ее тонких линий тела.

Стилист-имиджмейкер также высказала, что не все наряды певицы соответствуют ее возрасту и фигуре.