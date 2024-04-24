О Пугачевой стилист Темиралиева: «Она может себе позволить уже все что угодно»

Алла Пугачева в свои 75 лет для многих россиян остается иконой стиля и моды. В настоящее время, находясь за пределами России, она продолжает радовать своих поклонников новыми образами, демонстрируя их в социальных сетях.
Стилист-имиджмейкер Наталья Темиралиева поделилась своим мнением о стиле Аллы Пугачевой в беседе с журналистом Teleprogramma.pro.
«Она может себе позволить уже все что угодно», — отметила эксперт.
Однако, несмотря на это, Пугачева предпочитает полагаться на свой собственный стиль и эпатировать публику. И этот стиль, по словам Темиралиевой, далеко не всегда ей симпатичен.
Например, в настоящий момент певица имеет очень хрупкую фигуру, но при этом продолжает носить взлохмаченные волосы, из-за чего ее голова выглядит слишком большой для ее тонких линий тела.
Стилист-имиджмейкер также высказала, что не все наряды певицы соответствуют ее возрасту и фигуре.
Последние образы Аллы Пугачевой. Фото: соцсети
Один из образов, который прокомментировала Темиралиева, включает в себя костюм в мелкую клетку, который, по ее мнению, не всегда гармонично сочетается с прической певицы. Она также отметила, что такой крой может визуально расширять фигуру.
Стилист также обратила внимание на то, что многие фотографии Аллы Пугачевой в социальных сетях подвергаются ретуши, и в реальности они могут выглядеть не так великолепно.
В завершении беседы Наталья Темиралиева подчеркнула, что Алла Пугачева использует спортивный стиль и стиль кэжуэл, чтобы выглядеть моложе. Она также отметила, что множество предметов в образе помогают скрыть неровности и особенности кожи лица.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».