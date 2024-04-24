«Никто ничего не понимает»: Авербух про отказ WADA наказывать 23 китайских пловцов за допинг, как у Валиевой

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не стало наказывать 23 китайских пловцов за прием запрещенного препарата триметазидина, найденного ранее в пробе российской фигуристки Камилы Валиевой. За прием допинга Валиева была дисквалифицирована на четыре года, а сборную России лишили золота Олимпиады-2022, выигранного в командных соревнованиях.
В WADA, в частности, заявили, что концентрация вещества в организме россиянки была намного выше, чем в анализах пловцов из КНР.
Фигурист Илья Авербух, комментируя в беседе с Teleprogramma.pro вердикт агентства, заявил, что в этой ситуации ничего не понятно и разобраться в ней вряд ли получится.
«Я не лезу туда и точно не полезу. Никто ничего не понимает, и вам там делать нечего», — сказал Авербух.
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В свою очередь чемпионка мира по легкой атлетике Ольга Богословская считает, что здесь замешана политика. Спортивные функционеры из WADA не захотели ссориться с Китаем.
«Здесь все понятно: с китайцами сейчас так нельзя, как можно с нашими. Это совершенно видно невооруженным глазом, что в одном случае политически неверно было бы, если бы они китайских спортсменов под санкции подвели, а в другом случае, пожалуйста, то есть дали добро: рви на части.
WADA давно дискредитировало себя, и во всяком случае в таком виде не должно существовать. Иначе это инквизиция. Кого хочу — караю, кого не хочу — не караю. Всемирное антидопинговое агентство давно уже потеряло всяческий авторитет. Это просто какая-то искусственно созданная финансовая организация», — считает Богословская.