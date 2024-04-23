За Водонаеву, показавшую фото в купальнике с сыном, заступился психолог Барабанов: «Он уже сформировался»

Алена Водонаева поделилась в социальных сетях фотографией, на которой она запечатлена в бассейне рядом со своим 13-летним сыном Богданом.

Фото вызвало удивление у пользователей, так как звезда была в довольно открытом купальнике и вытягивала губки «уточкой». Многие посчитали, что поведение Водонаевой не соответствует статусу мамы.