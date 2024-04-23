За Водонаеву, показавшую фото в купальнике с сыном, заступился психолог Барабанов: «Он уже сформировался»

Алена Водонаева поделилась в социальных сетях фотографией, на которой она запечатлена в бассейне рядом со своим 13-летним сыном Богданом.
Фото вызвало удивление у пользователей, так как звезда была в довольно открытом купальнике и вытягивала губки «уточкой». Многие посчитали, что поведение Водонаевой не соответствует статусу мамы.
Алена Водонаева в бассейне с сыном. Фото: соцсети А. Водонаевой
«Алена, ты же мать! Как ты можешь выкладывать такие фотографии? Это неприлично!», «Ты хороший человек, но твое поведение в социальных сетях оставляет желать лучшего. Пожалуйста, подумай о сыне!», «Фотография вызывает недоумение», — написали люди в Сети.
Сайт Teleprogramma.pro обратился к клиническому психологу Родиону Барабанову за комментарием. Эксперт высказал мнение, что поведение звезды не может негативно повлиять на развитие ее сына, так как он уже сформировался как осознанный человек.
«Он уже на самом деле сформировался во всех эмоциональных и психологических аспектах осознанным человеком, поскольку процесс становления завершается в подростковом возрасте. Дальше у нас надстраиваются те психологические элементы, которые будут способствовать нашей самореализации и социокультурной адаптация в более глубоких масштабах, поэтому при такой маме ничего особенного не произойдет», — сказал эксперт.
Барабанов также предположил, что фотография была опубликована Водонаевой с целью продемонстрировать аудитории, как она хорошо выглядит и замечательно сохранилась, несмотря на наличие большого ребенка.
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