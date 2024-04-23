Президент Гильдии маркетологов Березин о Хрусталеве: «Его доходы от мероприятий значительно превышают доходы от ресторанного бизнеса»

Дмитрий Хрусталев, известный телеведущий и шоумен, оказался соучредителем ООО «Соль и свет». Эта фирма специализируется на ресторанной деятельности и услугах по доставке продуктов. В прошлом году выручка общества составила 30 миллионов рублей, а прибыль — почти 3 миллиона рублей, пишет Telegram-канал «Звездач».

Сайт Teleprogramma.pro обратился к Игорю Березину, президенту Гильдии маркетологов, с просьбой прокомментировать, насколько выгодным является этот бизнес для Дмитрия Хрусталева.

Березин отметил, что ресторанный бизнес — не самый стабильный вид деятельности в России. И Хрусталев вполне может быть удовлетворен тем, что он приносит хоть какую-то прибыль.

«Ресторанный бизнес вообще довольно рискованный и нестабильный, может и убытки приносить. Чтобы оценить реальную картину, надо знать четкую расшифровку доходов и расходов», — сказал эксперт.

Однако, по мнению Игоря Березина, основной бизнес Дмитрия Хрусталева, связанный с шоу-бизнесом, приносит ему неплохие деньги. Так что ресторанную деятельность он может рассматривать просто в качестве подспорья.

«Думаю, что его доходы от проведения мероприятий значительно превышают доходы от ресторанного бизнеса», — сказал Березин.

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