«На чары не поведется. Будет творческий союз»: возможен ли роман между Кологривым и Ковальчук — ответ таролога

За актером Никитой Кологривым уже закрепился статус хулигана и покорителя женских сердец. Недавно он признался, что на съемках фильма «Я — медведь» закрутил кратковременный роман с Агатой Муцениеце.

В ближайшее время начнутся съемки романтической комедии «Любовь зла», где вместе с Кологривым будет играть Катерина Ковальчук, бывшая девушка юмориста Гарика Харламова. Многие ожидают, что между актерами вспыхнет какой-то яркий роман.

Таролог Марианна Абравитова рассказала Teleprogramma.pro, что любовного романа, как такового, не будет, однако возникнет творческий союз.

«На самом деле, Катерина Ковальчук — крепкий орешек и на чары Кологривого не поведется. Скорее, сложится такой тандем, творческий, дружественный. Да, не без флирта, может быть, какого-то, но по большому счету это будет просто работа, которая может перерасти и в дружественные отношения, и даже в сотрудничество по другим проектам в дальнейшем. Потому что действительно они сработаются очень хорошо, будут чувствовать, понимать друг друга, и, соответственно, будет желание работать дальше вместе, что заметят режиссеры и продюсеры», — заявила эксперт.

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Согласно ее прогнозу, творческий тандем Кологривого и Ковальчук россияне потом увидят и в других проектах.