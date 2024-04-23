Киркорову стоило проработать созависимые отношения с Пугачевой, сказала психолог Вакалюк

Накануне Филипп Киркоров признался, что в браке с Аллой Пугачевой сильно страдал из-за ее измен.

Артистка, будучи несвободной, четыре года крутила роман с Максимом Галкиным*. А ее мужу ничего не оставалось делать, как терпеть унижения.

Психолог Анна Вакалюк в разговоре с корреспондентом Teleprogramma.pro заметила, что Филипп Киркоров на самом деле мог избавить себя от душевных травм, если бы вовремя обратился к специалисту.

К сожалению, до сих пор даже известные личности предпочитают решать проблемы, связанные с духовной и эмоциональной частью жизни, самостоятельно. И знаменитости — не исключение.

Но созависимые отношения, которые как раз были у Киркорова и Пугачевой, разорвать на самом деле намного труднее, чем многим кажется.

«В этом случае хорошо было сходить к психологу и проработать тему созависимых отношений», — рекомендовала Вакалюк.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

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