Антон Беккужев раскрыл подноготную конфликта Салибекова и беременной Лысковец: «Были вещи, которые замалчивали, а потом все взорвалось»

Ведущий «Дома-2» Антон Беккужев рассказал, какой конфликт произошел между участниками реалити-шоу Тиграном Салибековым и Викой Лысковец. У пары совсем скоро родится ребенок. Сегодня стало известно, что Виктория ревнует мужа к новой участнице, на которую тот стал засматриваться, и даже готова уйти от него и стать матерью-одиночкой.

«У них конфликт действительно не на ровном месте случился. На самом деле, были какие-то вещи, которые ребята просто замалчивали, а потом все это, скажем так, взорвалось. Пару недель назад Вика сделала красивую, откровенную фотосессию, где она была с голым животиком. Все очень эстетично, но немного откровенно. Тиграну это очень не понравилось. Он, как такой кавказский мужчина, хочет, чтобы женщина его все время слушалась. Был категорически против, но потом все замял, сказал, что пусть будут красивые фото. Но, видимо, у Вики осадочек остался», — сообщил Беккужев Teleprogramma.pro.

Несколько дней назад на телестройку, по его словам, пришла участница с очень большой грудью. А Тиграну всегда нравились девушки с большим бюстом, об этом он неоднократно говорил. Другие участники начали шутить по этому поводу и обращать внимание Салибекова на большую грудь девушки.

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«Он поулыбался, однако шутки не поддержал, но и не стал останавливать. Вику, наверное, тоже это очень сильно задело. Она ему два дня потом постоянно про это говорила и сама как бы немножко над ним насмехалась. И в какой-то момент его «взорвало» после ее очередного подкола. Тигран сказал: «Да, мне нравится большая грудь. А еще что нравится? Может быть, нравится и матерью-одиночкой быть?» То есть у них на этой почве начался серьезный конфликт, они сильно поругались», — пояснил ведущий.

Когда на проекте стали разбирать ссору, выяснилось, что Лысковец не нравится то, что Салибеков не пресекает разговоры о новой участнице. А он считает, что если так поступит, будет выглядеть как подкаблучник.