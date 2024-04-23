Психолог Зберовский об изменах Пугачевой: «Киркоров отдавал себе отчет»

Филипп Киркоров сделал эмоциональное признание о своих отношениях с Аллой Пугачевой. Он рассказал, что Максим Галкин* увел у него жену, и этот роман продолжался четыре года.

Киркоров не скрыл, что терпел унижения и долго прощал свою благоверную, надеясь на лучшее.

Сайт Teleprogramma.pro обратился за комментарием к психологу Андрею Зберовскому. Он отметил, что такое поведение влюбленного мужчины довольно типично. Зберовский объяснил, что Киркоров, вероятно, мечтал, что Пугачева вернется к нему после своих «отвлечений».

«Филипп Киркоров, когда выстраивал отношения с Аллой Борисовной, знал же, что является не первым мужем в ее жизни. Он знал про ее различные романы, наверняка отдавал себе отчет в сложности своего брака. И я думаю, что этим объясняется его оптимизм, когда он надеялся, что все-таки Алла Борисовна после каких-то своих таких, скажем, «отвлечений», в итоге вернется к нему. Он ждал, надеялся, но не дождался», — сказал Андрей Зберовский.

Психолог также подчеркнул, что каждый человек по-разному решает подобные ситуации и все зависит от характера человека.

«Мужчина с сильным характером ждать не будет, пока его вторая половина примет решение. Он сам закончит отношения с женщиной, которая ему не верна», — прокомментировал эксперт.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

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