Солистка группы «Тутси» Мария Вебер о карьере и личной жизни: «Я знаю, что у него есть девушка»

Маша Вебер — российская певица и актриса, солистка поп-группы «Тутси». С 2016 года — сольная исполнительница. Кроме того, она успевает быть не только красивой и успешной женщиной, но и воспитывать взрослого сына. О том, как ей это удается, а также о личном и профессиональном артистка рассказала читателям Teleprogramma.pro.

О личном, сыне и делах сердечных

— Как решение стать матерью повлияло на вашу карьеру?

— Это особо не повлияло на мою карьеру. Просто был период, когда я ненадолго оставила карьеру. После того, как родила ребенка, полностью занялась его воспитанием, растила его. Совмещать было нелегко, поэтому я решила на какое-то время оставить сцену. Но когда Оскар более-менее подрос, я смогла вернуться.

— Ваш сын уже совсем взрослый. Кем планирует стать?

— Сын не хочет связывать свою карьеру с музыкой. Планирует проявить себя в более конкретной какой-то профессии, работать на себя. Самое главное — получить высшее образование. Сейчас у нас ЕГЭ, потом поступление в МГИМО. У него очень хорошо с математикой обстоят дела, так что я думаю, что что-то связанное с финансами.

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— Наверное, у него немало поклонниц, посвящает вас в дела сердечные?

— В сердечные дела особо не посвящает. Делится, иногда спрашивает совет. Я знаю, что у него есть девушка. Но он достаточно стесняется на какие-то личные темы разговаривать, но девочку знаю.

А как Маше удается всегда прекрасно выглядеть, она поделилась с Teleprogramma.pro.