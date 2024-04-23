Солистка группы «Тутси» Мария Вебер о карьере и личной жизни: «Я знаю, что у него есть девушка»

Маша Вебер — российская певица и актриса, солистка поп-группы «Тутси». С 2016 года — сольная исполнительница. Кроме того, она успевает быть не только красивой и успешной женщиной, но и воспитывать взрослого сына. О том, как ей это удается, а также о личном и профессиональном артистка рассказала читателям Teleprogramma.pro.
О личном, сыне и делах сердечных
— Как решение стать матерью повлияло на вашу карьеру?
— Это особо не повлияло на мою карьеру. Просто был период, когда я ненадолго оставила карьеру. После того, как родила ребенка, полностью занялась его воспитанием, растила его. Совмещать было нелегко, поэтому я решила на какое-то время оставить сцену. Но когда Оскар более-менее подрос, я смогла вернуться.
— Ваш сын уже совсем взрослый. Кем планирует стать?
— Сын не хочет связывать свою карьеру с музыкой. Планирует проявить себя в более конкретной какой-то профессии, работать на себя. Самое главное — получить высшее образование. Сейчас у нас ЕГЭ, потом поступление в МГИМО. У него очень хорошо с математикой обстоят дела, так что я думаю, что что-то связанное с финансами.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
— Наверное, у него немало поклонниц, посвящает вас в дела сердечные?
— В сердечные дела особо не посвящает. Делится, иногда спрашивает совет. Я знаю, что у него есть девушка. Но он достаточно стесняется на какие-то личные темы разговаривать, но девочку знаю.
А как Маше удается всегда прекрасно выглядеть, она поделилась с Teleprogramma.pro.
Певица следит за питанием и занимается спортом. Фото: личный архив Маши Вебер
О себе, красоте и увлечениях
— К каким процедурам для сохранения молодости лица прибегаете? А на что не решились бы никогда?
— Хожу к косметологам, ухаживаю за лицом, делаю разные процедуры, укольчики красоты, фотоомоложение. Раз в год я делаю лазерный пилинг.
— Расскажите, как следите за фигурой. Сидите на диетах?
— Я регулярно хожу в тренажерный зал, занимаюсь кардиотренировками, а также очень люблю заниматься на тренажерах. Питание тоже уже стала корректировать, потому что до 30 лет вообще ела все подряд. Генетика — хорошая. А сейчас уже, конечно, стараюсь фильтровать то, что я употребляю в свою пищу.
— Любите готовить?
— Я люблю готовить, когда у меня есть настроение и время. Для любимых, для гостей. Мои фирменные блюда, наверное, картофельный гратен, шарлотка, и я вкусно жарю картошку. Я считаю, что никакой ресторан не заменит домашнюю пищу.
Артистка с удовольствием поделилась с читателями Teleprogramma.pro рецептами любимых блюд.
Шарлотка от Марии Вебер
Ингредиенты:
- пшеничная мука — 200 г,
- сахар — 200 г,
- яйца — 4 шт.,
- яблоки — 3 шт.,
- разрыхлитель — 1 ч. л.
Процесс приготовления:
- Яйца взбейте миксером до появления легкой пены. Затем постепенно всыпьте сахар и продолжайте взбивать до получения пышной массы в течение 3–5 минут.
- Продолжая взбивать яйца, частями добавьте в тесто просеянную муку. Тесто должно получиться как густая сметана. Но при этом в нем должны остаться пузырьки воздуха.
- Яблоки вымойте, очистите от кожуры, удалите сердцевину и нарежьте средними кусочками.
- Высыпьте в тесто и добавьте немного корицы по вкусу, это добавит изумительную нотку пикантности.
- Выложите в форму тесто и разровняйте.
- Выпекайте в духовке около 40–50 минут при температуре 180 градусов.
- Пирог готов, можно наслаждаться его нежным вкусом!
Картофельный гратен
Ингредиенты:
- картофель — 1 кг,
- сливки — 500 мл,
- сыр — 200 г,
- чеснок — несколько зубчиков,
- лук — 1–2 шт.,
- соль, специи — по вкусу.
Процесс приготовления:
- Картофель натираем на крупной терке слайсами. Чем больше картофеля, тем лучше.
- Сливки поставить кипятить.
- Пока мы кипятим наш соус в виде сливок, можно выжать туда немножко чеснока.
- До полуготовности обжарить мелко-нарезанный лук, и тоже добавляем в соус.
- Солим, перчим и перемешиваем до густоты.
- Туда же натираем любой любимый сыр.
- Всю нашу картошечку натертую высыпаем в соус и перемешиваем.
- Получившуюся смесь выливаем аккуратно на противень, его можно предварительно смазать маслом или постелить пергамент.
- Ставим в духовку на 40 минут при температуре 180 градусов.
- Сверху немного засыпаем сыром и оставляем еще минут на 10.
- Гратен готов! Получается такая вкусная картофельная запеканка.
Маша Вебер готовит, когда у нее есть настроение. Фото: личный архив Марии Вебер
Сольная карьера и работа в группе
— Вы и группа «Тутси» — одни из немногих выпускников «Фабрики», кому удалось стать знаменитыми и популярными. В чем секрет?
— Секрет только в том, что мы не останавливаемся на достигнутом. Мы записываем песни, снимаем клипы, плотно занимаемся своей музыкальной деятельностью. Только в этом случае артиста ждет успех. Также у нас прекрасные отношения в коллективе. Мы очень дружны и уважаем друг друга, любим, ценим.
Нам очень повезло с нашей командой, вокруг нас профессиональные люди, которые помогают нам в поддержании нашей популярности. И самое ценное то, что все эти люди нас тоже любят. Если артиста не будет любить менеджер, то вряд ли будет ошеломительный успех.
— Вы развиваетесь как сольная артистка, а также выступаете в группе. Одно другому не мешает или иногда все же приходится делать выбор?
— Конечно, бывают иногда нестыковки, когда выступление накладывается одно на другое. Тогда я обычно, какое мероприятие первым выбрала, туда и отправляюсь. Например, мы с девчонками скоро едем с радио «Дача» в круиз. И совсем недавно я узнала, что номинирована на премию RU.TV за дуэт с Мишей Марвиным. Ну я, естественно, девочек не подведу и поеду в круиз с ними, потому что это было обговорено заранее. Даже если я получу премию, я буду очень счастлива. Но Мише придется получать ее одному.
— С какими трудностями лично вы столкнулись, когда решили вернуться в группу?
— Я возвращалась в группу не один раз. В первый раз пришлось уйти из-за декрета, а потом группа распалась. Не могу сказать, что у меня были какие-то трудности. Не было никаких трудностей, рабочие моменты, репетиции, запись песен, что тут может быть трудного?
— Какие отношения с девочками в «Тутси»? Встречаетесь в нерабочее время?
— Мы редко встречаемся в нерабочее время, потому что у нас очень плотный график, постоянно какие-то съемки, мероприятия, и мы там видимся, и нам вполне хватает общения. Вот когда, например, группа делала свой перерыв, мы не выступали, то, конечно, всегда встречались просто на ужин или на обед. Также в гости друг к другу ездили. В общем очень плотно дружили. Сейчас мы практически через день-два точно видимся, потому что у нас какая-то работа.
Группа «Тутси» возродилась после нескольких лет перерыва. Фото: личный архив Марии Вебер
— Следите ли вы за шоу «Новая Фабрика звезд»? Если да, за кого болеете и в ком видите перспективу?
— Честно, говоря не слежу, но видела первый отчетный концерт и могу сказать, что мне понравились очень Круг, Габриэль, Филин, Малахов и Нона — племянница Мартиросяна.
О Пасхе
— Как готовитесь к Пасхе?
— Печь куличи не люблю и не буду. На Пасху выходит мой день рождения, поэтому я не знаю пока, как я буду его отмечать. Учитывая, что Пасха, и надо как-то это все совместить будет, пока не придумала. Возможно, соберу близких и узким кругом посидим где-нибудь в ресторане.