«Даже братки в 90-е были очень культурные»: Наталья Сенчукова заявила, что никогда не сталкивалась с хейтом и агрессией

Певица Наталья Сенчукова рассказала, что не сталкивалась с хейтом в Интернете и никогда не получала оскорбительных сообщений в свой адрес.

«Всегда уважительно относились, видимо, какую-то репутацию за много лет мы заработали», — сообщила артистка Teleprogramma.pro.

Сенчукова также заявила, что к ней не было негативного отношения и на пике ее популярности в 1990-е годы.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

«У моей гримерки выстраивались братки в очередь и спрашивали: «Кто последний?» Очень были культурные. Конечно, какая-то гадость бывала, но мы это мимо ушей пропускали и не обижались», — отметила Наталья Сенчукова.

По ее мнению, злобные и агрессивные комментарии в Интернете звездам сейчас пишут люди «абсолютно бестолковые или глупые».