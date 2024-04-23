«Один из трех главных праздников»: как Сенчукова и Рыбин отметят годовщину свадьбы в мае

Певица Наталья Сенчукова в беседе с Teleprogramma.pro рассказала, как проведет время в майские праздничные дни.

Она сообщила, что 2 мая будет отмечать дату свадьбы с солистом группы «Дюна» Виктором Рыбиным.

Знаменательное событие в жизни звездной пары произошло 34 года назад. Как правило, артисты в этот день отправляются вместе с друзьями в речной круиз.

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