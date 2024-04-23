«Один из трех главных праздников»: как Сенчукова и Рыбин отметят годовщину свадьбы в мае

Певица Наталья Сенчукова в беседе с Teleprogramma.pro рассказала, как проведет время в майские праздничные дни.
Она сообщила, что 2 мая будет отмечать дату свадьбы с солистом группы «Дюна» Виктором Рыбиным.
Знаменательное событие в жизни звездной пары произошло 34 года назад. Как правило, артисты в этот день отправляются вместе с друзьями в речной круиз.
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«Мы празднуем каждый год, обычно с друзьями едем на теплоходе. Потому что это уже май, лед сошел и навигацию открыли. А потом будем отмечать Пасху, затем день рождения друзей. Даже если 2 мая оказываемся не в Москве и Подмосковье, мы все равно отмечаем годовщину. То есть это для нас такой значимый праздник. У нас три праздника, включая Новый год и День Победы, 9 Мая», — заявила Наталья Сенчукова.