Ананас с карамельной корочкой: удивите гостей, приготовив изысканный десерт от шеф-повара на мангале

Майские праздники не за горами, и, конечно, очень хочется наконец выбраться на природу. Отправиться в лес, а может быть, посидеть у реки или поехать на дачу. Насладиться весной, вдохнуть полной грудью свежий загородный воздух и, само собой, как следует поесть, на природе ведь всегда отличный аппетит.
Любые вылазки за город — это обязательно шашлык во всех его вариациях. Но что делать, если не все гости едят и любят мясо? Можно, конечно, пожарить овощи на гриле, а можно по настоящему удивить всех, приготовив абсолютно уникальное блюдо.
Вкусно, необычно и бюджетно
Шеф-повар и ресторатор
Эксперт предлагает поэкспериментировать и запечь на углях ананас. Помимо того, что получится очень вкусно и необычно, это еще и позволит облегчить процесс пищеварения, ведь активные вещества, содержащиеся в ананасе, это природные ферменты.
«Сейчас на полках супермаркетов можно найти недорогие и сочные ананасы, так что, собираясь на дачу с шашлыками, прихватите пару плодов этого растения и немного сахара. На мангале вы приготовите великолепный десерт, который еще и поможет справиться с тяжестью в желудке после поедания мяса», — советует шеф.
Для приготовления нам понадобится один крупный ананас, весом примерно килограмм, и сто граммов сахарного песка. Да, этот тропический фрукт и сам по себе довольно сладкий, но сахар необходим для того, чтобы получить хрустящую корочку и сделать из ананаса не просто печеный фрукт, а изысканный десерт.
Пикник весной — лучшее развлечение для детей и взрослых. Фото: Global Look Press
Готовим с шефом
«Очищаем ананас от шкурки, разрезаем напополам, удаляем жесткую сердцевину. Нанизываем его на два шампура одновременно, посыпаем сахарным песком и кладем на мангал со средними по жару углями. Ждем, пока появится карамельная корочка, снимаем с огня и шампуров и нарезаем на кусочки», — объясняет повар.
Как видите, процесс представляется совсем не сложным, а выглядеть (и пахнуть, конечно) это блюдо будет абсолютно невероятно. Никто не откажется попробовать.
Помимо этого, Растунин утверждает, что этот фрукт очень полезен не только для здоровья, но и для нашей красоты.
«Ананас обладает большим спектром витаминов и минералов. В нем содержатся провитамин А, несколько витаминов группы В и большое количество витамина С, а также никотиновая и фолиевая кислота. Также в ананасе содержится папаин, который разрушает структуру жиров, тем самым помогает сжигать их, а так же отбеливает зубную эмаль», — уверен эксперт.
Что будет вкусно, мы уже не сомневаемся, красиво — тоже. Полезно — безусловно, не бывает не полезных фруктов, если, конечно, у вас нет на них аллергии. Но мы решили выяснить, действительно ли ананас поможет сделать наши зубы белее?
Ананас не только очень вкусный, но и полезный фрукт. Фото: Global Look Press
Не стоит ждать чудес
Для этого мы обратились к врачу-стоматологу общей практики, преподавателю
Он объяснил, что папаин действительно очень благотворно влияет на полость рта и зубы.
«Папаин — это фермент протеаза, а красители, которые содержатся в эмали, это далеко не только протеины.То есть почему фермент протеза не может расщеплять красители, потому что он расщепляет только белки, а краситель — это, как правило, какие-то неорганические соединения. Белки — это, конечно, же органиков.Поэтому если мы говорим о воздействии папаина на заболевание полости рта и зубы, он может положительно работать при гингивите, при пародонтите, может подавлять активность кариозных бактерий», — объяснил врач Teleprogramma.pro.
Но, несмотря на внушительный список полезных качеств, не стоит ждать голливудской улыбки от одного пикника с ананасом. Это было бы слишком хорошо, чтобы быть правдой.
«Что касается отбеливания зубов, в эмали содержатся белки хроматины, которые могут окрашивать эмаль. Если на них папаин будет воздействовать, то да, он может их чуть-чуть отбеливать. Но заметного видимого эффекта не будет», — заключил Антипенко.