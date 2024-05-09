Ананас с карамельной корочкой: удивите гостей, приготовив изысканный десерт от шеф-повара на мангале

Майские праздники не за горами, и, конечно, очень хочется наконец выбраться на природу. Отправиться в лес, а может быть, посидеть у реки или поехать на дачу. Насладиться весной, вдохнуть полной грудью свежий загородный воздух и, само собой, как следует поесть, на природе ведь всегда отличный аппетит.

Любые вылазки за город — это обязательно шашлык во всех его вариациях. Но что делать, если не все гости едят и любят мясо? Можно, конечно, пожарить овощи на гриле, а можно по настоящему удивить всех, приготовив абсолютно уникальное блюдо.

Вкусно, необычно и бюджетно

Шеф-повар и ресторатор Александр Растунин пообщался с порталом Teleprogramma.pro и рассказал, что на мангале можно приготовить не только овощи или мясо, но и самый настоящий десерт.

Эксперт предлагает поэкспериментировать и запечь на углях ананас. Помимо того, что получится очень вкусно и необычно, это еще и позволит облегчить процесс пищеварения, ведь активные вещества, содержащиеся в ананасе, это природные ферменты.

«Сейчас на полках супермаркетов можно найти недорогие и сочные ананасы, так что, собираясь на дачу с шашлыками, прихватите пару плодов этого растения и немного сахара. На мангале вы приготовите великолепный десерт, который еще и поможет справиться с тяжестью в желудке после поедания мяса», — советует шеф.

Для приготовления нам понадобится один крупный ананас, весом примерно килограмм, и сто граммов сахарного песка. Да, этот тропический фрукт и сам по себе довольно сладкий, но сахар необходим для того, чтобы получить хрустящую корочку и сделать из ананаса не просто печеный фрукт, а изысканный десерт.