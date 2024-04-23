Пластический хирург Плахотин о Бузовой: «Она удалила комки Биша»

В Сети поклонники обсуждают внешность Ольги Бузовой на шоу ТНТ «Это нормально?». Некоторые фолловеры заметили, что звезда не может до конца улыбнуться, кое-кто заподозрил, что у ведущей изменились скулы и щеки.
Издание Teleprogramma.pro проконсультировалось по этому поводу у пластического хирурга Владимира Плахотина, чтобы он дал экспертную оценку по поводу вмешательства либо невмешательства во внешность Ольги Бузовой.
Ольга Бузова. Стоп-кадр: соцсети О. Бузовой
По словам пластического хирурга, Ольга удалила комки Биша, но блефаропластику не делала. Среди инъекционных косметологических процедур врач отметил коррекцию губ, подбородка и скул, а также использование ботулотоксина.
Плахотин подчеркнул, что Ольга ведет здоровый образ жизни, старается следить за здоровьем, и это помогает ей поддерживать красоту и молодость. Врач посоветовал ей продолжать в том же духе.
«Из инъекционных косметологических процедур, конечно, это в первую очередь губы, это достаточно видно. Думаю, чуть-чуть скорректированы подбородочек, она его чуть утяжелила, и, конечно, скулы, а также «наш любимый» ботокс. Она идет пока «по лайту».
В принципе, вполне все адекватно. Насколько я ее знаю, она ведет достаточно спортивный и довольно правильный образ жизни. Правильно питается, много времени уделяет своему здоровью, телу, чтобы красиво выглядеть за счет физических нагрузок, упражнений.
Она молодец, прекрасно, достойно выглядит! Советую ей и дальше не есть котлеты с сосисками и не лежать на диване. Спорт — это сила и красота!» — прокомментировал Владимир Плахотин.
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