Пластический хирург Плахотин о Бузовой: «Она удалила комки Биша»

По словам пластического хирурга, Ольга удалила комки Биша, но блефаропластику не делала. Среди инъекционных косметологических процедур врач отметил коррекцию губ, подбородка и скул, а также использование ботулотоксина.

Плахотин подчеркнул, что Ольга ведет здоровый образ жизни, старается следить за здоровьем, и это помогает ей поддерживать красоту и молодость. Врач посоветовал ей продолжать в том же духе.

«Из инъекционных косметологических процедур, конечно, это в первую очередь губы, это достаточно видно. Думаю, чуть-чуть скорректированы подбородочек, она его чуть утяжелила, и, конечно, скулы, а также «наш любимый» ботокс. Она идет пока «по лайту». В принципе, вполне все адекватно. Насколько я ее знаю, она ведет достаточно спортивный и довольно правильный образ жизни. Правильно питается, много времени уделяет своему здоровью, телу, чтобы красиво выглядеть за счет физических нагрузок, упражнений. Она молодец, прекрасно, достойно выглядит! Советую ей и дальше не есть котлеты с сосисками и не лежать на диване. Спорт — это сила и красота!» — прокомментировал Владимир Плахотин.

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