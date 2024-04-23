Полнолуние в зеркальную дату 24.04.2024: чего ждать и чего опасаться — предупреждение астролога

Полнолуние в знаке Скорпиона в нынешнем году выпало на зеркальную дату 24 апреля. Даже самым уравновешенным людям становится сложно принимать взвешенные решения.

Астролог Анна Савельева рассказала в беседе с Teleprogramma.pro, каким знака зодиака нужно проявить осторожность и как избежать ошибок в этот непростой период.

Скорпионы

Их ждет волнительная неделя, будут метания, все будет раздражать. Захочется сменить не только работу, но и круг общения, друзей, а может, и всю жизнь. Потому необходимо отложить работу, особенно сейчас, ведь скоро майские праздники. Разрешите себе на праздниках отдохнуть и не думать о работе, потому что в полнолуние это влияние будет усиливаться и существует риск разругаться со всеми. Если душа требует кардинальных перемен, не рубите сгоряча. Просто разрешите себе отдохнуть, вы переработали.

Близнецы

У них смещен фокус не на ту аудиторию, будут ощущать ступор именно в полнолуние. У Близнецов есть стратегия и план, но они не знают, куда двигаться, поэтому ничего не делают. К тому же идет оглядка не на тех людей. И в полнолуние может произойти какой-то сильный перелом. Представители этого знака зодиака решат, что им все равно, кто и что думает, и все-таки сделают, что хотят. Это будет правильное решение. Но некоторые могут «закопаться» еще больше, из-за чего повышается риск заболеть. Поэтому необходимо делать то, что было задумано, и обратить внимание на тех людей, кто действительно этого достоин. Тогда от них будет больше пользы и вдохновения.