Сыновья Александра Семчева увлеклись огородничеством: «Сначала была картошка, потом добавили капусту и кабачки»

Народный артист России Александр Семчев — многодетный отец. Сейчас он воспитывает сыновей-подростков.
Актер отметил, что единственный способ показать детям, как нужно поступать в жизни, — это собственные поступки.
«Когда речь идет о здоровом образе жизни, ребенку бесполезно доказывать необходимость заниматься спортом, если ты сам не занимаешься. Поэтому все мои парни играют, как и я, в хоккей. Двое из них, 13–15 лет, вынуждены со мной ездить на совместные тренировки. Иногда думаешь, что устал, что-то еще в твоей жизни кажется тебе важным, но, с другой стороны, понимаешь, что есть дети, которым важен пример. Поэтому перебарываешь себя и двигаешься на тренировку», — признался Семчев в беседе с Teleprogramma.pro.
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Он также рассказал, что его дети уже несколько лет вместе с ним занимаются выращиванием овощей на приусадебном участке. Специально для сыновей актер разбил небольшие грядки.
«Детям надо показывать, что овощи и фрукты не растут в Интернете. Вот поэтому мы их привлекаем последние три года. У них даже дома есть своя мини-теплица, чтобы каждый из них что-то посадил из того, что дальше он будет выращивать. Сначала встал вопрос, откуда картошка берется. И первый раз мы посадили картофель. Затем добавили клубнику, к ней присоединились еще морковка и огурцы. А сейчас дети увлечены капустой, купили разные сорта. В этом году у нас будет новшество: кабачки и капуста. Посев помидоров оказался неудачным, и мы решили ограничиться тем, что растет при любой погоде. Так что в этом году картошка, морковка, огурцы, укроп, капуста и кабачки будут выращиваться на участке», — заявил Александр Семчев.