«Пьет с горя. Раньше такого себе не позволял»: что на самом деле происходит между Пугачевой и Галкиным*, рассказала таролог

Алла Пугачева вместе с мужем, шоуменом Максимом Галкиным*, и двумя детьми уже два года живет в Израиле. Пугачева несколько раз приезжала в Россию, но ее муж за это время так и не посетил родную страну.

Таролог Марианна Абравитова рассказала, что сейчас отношения между Аллой Борисовной и ее молодым супругом оставляют желать лучшего.

«Поначалу это была такая новая, даже экстремальная в какой-то степени ситуация, она давала адреналин Пугачевой, и певица неплохо себя в этом чувствовала. Были новые эмоции, новые ощущения. И испытать это, окунуться в какую-то новую воду, в таком возрасте не каждому представляется возможным. Сейчас же у нее пришло понимание, что вода эта стоячая, тухлая. И она пытается искать виноватых, потому что привыкла к всенародному обожанию. Ведь миллионы любивших артистку людей повернулись к ней спиной. И, конечно, она испытывает нехватку внимания, поэтому и начала искать виноватого, и нашла, конечно, его в лице Галкина*», — заявила Абравитова в беседе с Teleprogramma.pro.

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