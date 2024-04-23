«Пьет с горя. Раньше такого себе не позволял»: что на самом деле происходит между Пугачевой и Галкиным*, рассказала таролог

Алла Пугачева вместе с мужем, шоуменом Максимом Галкиным*, и двумя детьми уже два года живет в Израиле. Пугачева несколько раз приезжала в Россию, но ее муж за это время так и не посетил родную страну.
Таролог Марианна Абравитова рассказала, что сейчас отношения между Аллой Борисовной и ее молодым супругом оставляют желать лучшего.
«Поначалу это была такая новая, даже экстремальная в какой-то степени ситуация, она давала адреналин Пугачевой, и певица неплохо себя в этом чувствовала. Были новые эмоции, новые ощущения. И испытать это, окунуться в какую-то новую воду, в таком возрасте не каждому представляется возможным. Сейчас же у нее пришло понимание, что вода эта стоячая, тухлая. И она пытается искать виноватых, потому что привыкла к всенародному обожанию. Ведь миллионы любивших артистку людей повернулись к ней спиной. И, конечно, она испытывает нехватку внимания, поэтому и начала искать виноватого, и нашла, конечно, его в лице Галкина*», — заявила Абравитова в беседе с Teleprogramma.pro.
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Также она обратила внимание на тот факт, что в последнее время Максим Галкин* публикует ролики, где выходит в эфир нетрезвым.
«Раньше он себе такого не позволял. И нельзя сказать, что пьет он от счастья, скорее всего, с горя. Это некий способ изменить действительность, наполнить ее радужными красками. И в том числе, конечно же, это несчастье идет от отношений с Аллой Пугачевой. Потому что он тоже прекрасно понимает, что портит с ней отношения окончательно. В общем, каждый из них загнал себя в капкан. Внимания к ним все меньше, и, в конце концов, оно иссякнет. Им показалась народная любовь горькой и кислой. Они повернулись туда, где им казалось, что восходит солнце. На самом деле, там оно для них заходит», — подытожила Марианна Абравитова.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.