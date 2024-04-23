«Шуточку выбрал неспроста»: зачем Григорий Лепс объявил о неудачной интимной пластике — вердикт психолога

Певец Григорий Лепс заявил журналистам, что сделал интимную пластическую операцию. Однако, по его словам, прошла она не очень удачно: половой орган уменьшился в размере.

Психолог Анна Завгороднева рассказала Teleprogramma.pro, почему артист решился публично признаться в этом. Специалист предположила, что это может быть связано с дисморфофобией (состояние психики, при котором человек чересчур озабочен своей внешностью. — Прим. ред.). Но, как правило, мужчины не предают такие подробности огласке, так как существует миф по поводу мужественности, связанный с размером полового органа.

«Считается, что мужчины себя чувствуют, как они утверждают, гораздо лучше и значимее, если их половой орган крупнее. Соответственно, заявлять, что он стал меньше, это несколько странно. Человек говорит о ситуации, которая его изменила в худшую сторону. Обычно люди такие интимные моменты оставляют при себе. А здесь мы видим, что уровень демонстративности и истероидности Лепса, которая свойственна многим артистам, настолько высок и ярко выражен, что очень интимный вопрос, еще и представляющий его в отрицательном свете, он озвучивает и привлекает к себе внимание даже через самоуничижение. Ну вот такая смесь истероидности с дисморфофобией», — отметила психолог.

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При этом она не исключила, что Григорий Лепс мог таким образом пошутить для привлечения к себе внимания. Однако действовал артист как подросток, на которого реагируют родители и другие взрослые только тогда, когда он делает что-то не то.