«Шуточку выбрал неспроста»: зачем Григорий Лепс объявил о неудачной интимной пластике — вердикт психолога

Певец Григорий Лепс заявил журналистам, что сделал интимную пластическую операцию. Однако, по его словам, прошла она не очень удачно: половой орган уменьшился в размере.
Психолог Анна Завгороднева рассказала Teleprogramma.pro, почему артист решился публично признаться в этом. Специалист предположила, что это может быть связано с дисморфофобией (состояние психики, при котором человек чересчур озабочен своей внешностью. — Прим. ред.). Но, как правило, мужчины не предают такие подробности огласке, так как существует миф по поводу мужественности, связанный с размером полового органа.
«Считается, что мужчины себя чувствуют, как они утверждают, гораздо лучше и значимее, если их половой орган крупнее. Соответственно, заявлять, что он стал меньше, это несколько странно. Человек говорит о ситуации, которая его изменила в худшую сторону. Обычно люди такие интимные моменты оставляют при себе.
А здесь мы видим, что уровень демонстративности и истероидности Лепса, которая свойственна многим артистам, настолько высок и ярко выражен, что очень интимный вопрос, еще и представляющий его в отрицательном свете, он озвучивает и привлекает к себе внимание даже через самоуничижение. Ну вот такая смесь истероидности с дисморфофобией», — отметила психолог.
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При этом она не исключила, что Григорий Лепс мог таким образом пошутить для привлечения к себе внимания. Однако действовал артист как подросток, на которого реагируют родители и другие взрослые только тогда, когда он делает что-то не то.
«Когда ребенок молодец, его никто не трогает и не замечает. И очень быстро ребенок понимает, что надо привлекать к себе внимание через плохое поведение. Потому что за хорошее и не хвалят, и не ругают. Хотя и говорят, что плохого пиара не бывает, но у меня, как у психолога, остаются вопросы.
Почему же он не сказал тогда, если положительно относится к пластическим операциям, что планирует пересадку волос сделать, потому что, судя по фотографиям, лысеть начинает. Но нет, он про уменьшение полового органа проговорил. Чувствую я, что он шутит, но шуточку выбрал неспроста», — считает Анна Завгороднева.