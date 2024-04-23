Аналитик Радченко о повышении ставки по льготной ипотеке: «Дармовыми кредитами стимулируют строительство клетушек»

В российском правительстве обсуждают предложение повысить ставку по семейной ипотеке с 6% до 12%. Изменения, если они будут приняты, затронут семьи с детьми старше шести лет. Предполагается, что такая мера поможет отсечь покупателей, которые инвестируют в недвижимость, а потом продают ее по более высокой цене.

Президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко считает, что такое решение негативно скажется на покупательском спросе, однако его надо было принять уже давно, чтобы не раздувать инфляцию.

«У нас явный перекос на вторичку и первичку. Вторичное жилье было в два раза дороже по ипотеке, и, соответственно, цены на него ниже. Льготные ставки вводили четыре года назад, во время пандемии, и предполагалось, что они будут действовать, пока застройщики не смогут обеспечить стройку и спрос. Но это уже давно все прошло, и застройщики в два раза подняли цены. Это запоздалое решение, слезать с этой иглы и снимать с нее застройщиков нужно было давно», — заявила эксперт в беседе с Teleprogramma.pro.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

По ее мнению, застройщики сделают все, чтобы не снижать цены на жилье, так как им это невыгодно. Они уже не зависят от дольщиков, поскольку у них есть проектное финансирование от банков.

«Но я считаю, что нужно оставить 6% ставку для семей, которые покупают жилье как минимум 70 квадратных метров. Пусть будет дешевая ипотека на качественное жилье для семей с детьми. Потому что иначе дармовыми ипотеками банки стимулируют строительство клетушек, за которые, я считаю, должно быть стыдно. Нельзя строить «одиночную камеру» на 13 квадратных метров, я уже видела квартиры по семь метров. Через 10 лет там будет гетто. Представляете, что значит сносить 25-этажный дом с этими клетками? А их надо будет сносить, потому что это не жилье, а непонятно что», — подчеркнула Радченко.

Она отметила, такое дешевое жилье как раз и покупалось россиянами на ипотечные деньги.